Bad Monkey: Vince Vaughn protagonista di una serie di Apple TV+ creata dall'ideatore di Ted Lasso

News Serie TV

L'attore torna in tv dopo il ruolo di protagonista in True Detective.

Bill Lawrence, una delle menti dietro Ted Lasso, una delle comedy più apprezzate e premiate del periodo (probabilmente questo settembre vincerà anche l'Emmy), ha creato una nuova serie tv per Apple TV+. Il servizio di video in streaming ha ordinato Bad Monkey, drama di 10 episodi con la star del cinema Vince Vaughn al centro della scena.

La trama di Bad Monkey

Basata sul romanzo omonimo di Carl Hiaasen pubblicato nel 2013, Bad Monkey racconta la storia di Andrew Yancy (Vaughn), un ex detective che, dopo essere stato retrocesso, lavora come ispettore nel settore della ristorazione nel sud della Florida. Il ritrovamento di un braccio mozzato da parte di un turista fuori a pescare trascina Yancy nel mondo dell'avidità e della corruzione che sta decimando la terra e l'ambiente sia in Florida che alle Bahamas.

Lawrence scriverà la sceneggiatura e ne sarà il produttore esecutivo con Matt Tarses, Jeff Ingold e Vaughn. Per quest'ultimo non sarà la prima volta in una serie tv: ha recitato anche in True Detective, Curb Your Enthusiasm e come doppiatore in F is for Family.