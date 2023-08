Avvocato di difesa rinnovata per una terza stagione, ma con un'importante assenza nel cast

News Serie TV

La serie basata sui romanzi di Michael Connelly e con Manuel Garcia-Rulfo protagonista tornerà con nuovi episodi prossimamente su Netflix, ma senza uno dei membri regolari del cast.

L'avvocato più affascinante di Los Angeles non ci abbandona. Netflix ha rinnovato per una terza stagione Avvocato di difesa (in originale The Lincoln Lawyer), la serie ideata dal prolifico David E. Kelley basandosi sui romanzi bestseller di Michael Connelly. Nei nuovi episodi, tuttavia, il legal drama dovrà fare a meno di un membro regolare del cast. La notizia del rinnovo arriva a meno di un mese dall'uscita in streaming della seconda parte della seconda stagione, lo scorso 3 agosto.

Avvocato di difesa 3 ci sarà: Chi torna e chi no

La terza stagione di Avvocato di difesa avrà 10 episodi e sarà basata sul quinto libro della serie The Lincoln Lawyer di Michael Connelly intitolato Il dio della colpa (The Gods of Guilt in originale). Manuel Garcia-Rulfo tornerà nei panni dell'avvocato Mickey Haller, legale anticonformista di Los Angeles che continua a occuparsi dei suoi casi dal sedile posteriore della sua mitica Lincoln. Anche Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy), Angus Sampson (Cisco) e Yaya DaCosta (Andrea Freemann) riprenderanno i loro ruoli.

Secondo The Hollywood Reporter non vedremo, invece, Maggie, la prima ex moglie di Mickey interpretata da Neve Campbell. La sua presenza era stata già ridotta nella seconda stagione e, nel finale, Maggie ha accettato un nuovo lavoro in un'altra città. Inoltre, il personaggio non è presente nel romanzo Il dio della colpa, su cui sarà basata la terza stagione, ma non è detto che non possa tornare in futuro.

Le dichiarazioni

"La risposta del pubblico è stata davvero gratificante e meravigliosa", hanno dichiarato i co-showrunner e produttori esecutivi di Avvocato di difesa Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez tramite un comunicato. "Siamo entusiasti di avere l’opportunità di tuffarci nuovamente nell'universo di Michael Connelly e di riportare sullo schermo Mickey Haller e il suo mondo", hanno aggiunto.

"Siamo entusiasti di rinnovare Avvocato di difesa per una terza stagione", ha affermato Peter Friedlander, vicepresidente delle serie con sceneggiatura di Netflix per gli Stati Uniti e Canada. "Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez ci hanno portato più a fondo nel mondo di Mickey Haller, costruendo personaggi e storie che il nostro pubblico globale ha sentito vicine, e non vediamo l'ora di vedere cosa hanno in serbo per l'avvocato preferito da tutti. Lo show continua a essere in cima alle nostre Top 10 di tutto il mondo ed è una testimonianza del lavoro di un team creativo che include Michael Connelly, David E. Kelley, Ross Fineman e i nostri partner di A+E Studios", ha concluso.