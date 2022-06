Avvocato di difesa rinnovata per una seconda stagione a Netflix

News Serie TV

La serie piace al pubblico di Netflix: è in Top 10 da cinque settimane.

Qualcuno a CBS si starà mangiando le mani, forse. Dopo l'ottimo riscontro di pubblico, Avvocato di difesa, il legal drama di David E. Kelley incentrato sul personaggio dell'avvocato Mickey Haller creato dall'affermato Michael Connelly, è stato rinnovato per una seconda stagione a Netflix.

Avvocato di difesa segue Manuel Garcia-Rulfo (Golia) nei panni di questo avvocato idealista e anticonformista che gestisce uno studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, seguendo casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles. La serie, scartata dalla rete dell'Occhio per ragioni legate alla pandemia di Covid-19 e poi acquisita dal servizio streaming, ha ricevuto un'accoglienza molto buona, affermandosi come la più vista sulla piattaforma nella settimana del 16 maggio e sempre in Top 10 dal debutto il 13 maggio. Inoltre, Nielsen sottolinea come Avvocato di difesa abbia attratto un pubblico piuttosto atipico per Netflix, con più di due terzi di età superiore ai 50 anni.

Parallelamente al rinnovo viene annunciato che, dalla seconda stagione, Dailyn Rodriguez (Regina del Sud) affiancherà Ted Humphre nel ruolo di showrunner.