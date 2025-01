Avvocato di difesa rinnovata per una quarta stagione e con un importante ritorno nel cast

News Serie TV

La serie basata sui romanzi di Michael Connelly tornerà con un nuovo ciclo di episodi basato su 'La legge dell'innocenza', sesto volume della saga: Neve Campbell nel cast a tempo pieno.

Buone notizie per i fan dell'avvocato meno convenzionale della tv: Netflix ha finalmente rinnovato Avvocato di difesa per una quarta stagione. Il rinnovo ufficiale, che era già nell'aria, arriva tre mesi dopo l'uscita della terza stagione, ma i fan possono stare tranquilli visto che i nuovi episodi erano già stati scritti e le riprese, come riporta Deadline, dovrebbero iniziare il mese prossimo. C'è anche un'altra novità: Neve Campbell, interprete della prima ex moglie di Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo), Maggie, tornerà a tempo pieno nei prossimi episodi dopo essere apparsa come guest star in soli due episodi della terza.

Avvocato di difesa: La trama e le prime anticipazioni sulla quarta stagione

Come è noto, Avvocato di difesa (in originale The Lincoln Lawyer) segue Mickey Haller (Garcia-Rulfo), un avvocato idealista che gestisce il suo studio legale dal sedile posteriore della sua Lincoln, mentre affronta casi grandi e piccoli su e giù per Los Angeles. La quarta stagione si baserà sul sesto libro della saga di Michael Connelly, intitolato La legge dell'innocenza. Netflix non ha ancora diffuso una sinossi ufficiale del nuovo ciclo di episodi, ma conosciamo la trama del romanzo e possiamo farci un'idea. Ne La legge dell'innocenza, Haller deve affrontare il suo processo più importante: quello in cui l'imputato è lui. Quando nel bagagliaio della sua Lincoln viene trovato un cadavere, è costretto a difendersi da solo in tribunale. Nel romanzo ricopre un ruolo centrale il personaggio di Maggie, motivo per cui la presenza a tempo pieno di Neve Campbell risulta necessaria. Oltre a lei, tornano anche Becki Newton (Lorna), Jazz Raycole (Izzy) e Angus Sampson (Cisco).

Le dichiarazioni dei co-showrunner

Come le prime tre stagioni, anche la quarta stagione sarà girata a Los Angeles, città finita recentemente in ginoccio a causa degli incendi che hanno distrutto quartieri come Palisades e Eaton. "Siamo così emozionati di raccontare altre storie con Mickey Haller, e particolarmente emozionati di girare di nuovo The Lincoln Lawyer a Los Angeles in questo momento", hanno detto i co-showrunner Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez a Deadline. "Lo show è per molti versi una lettera d'amore alla nostra città e un omaggio alla grande tradizione del noir di Los Angeles, e dopo la tragedia degli incendi siamo così grati e onorati di poter offrire un po' di stabilità e speranza alla comunità", hanno concluso.