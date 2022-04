Avvocato di difesa: Data e prime foto della serie Netflix tratta dai romanzi di Michael Connelly

News Serie TV

L'adattamento porta la firma del pluripremiato sceneggiatore David E. Kelley e ha come protagonista Manuel Garcia-Rulfo nel ruolo interpretato al cinema da Matthew McConaughey.

A maggio avete un appuntamento con un certo avvocato. Sicuramente uno dei più stravaganti e anticonformisti della letteratura, e ora anche della tv. Netflix ha annunciato la data di uscita (il prossimo 13 maggio) e diffuso le prime foto di Avvocato di difesa, la serie tratta dall'omonimo romanzo di Michael Connelly conosciuto anche con il titolo originale The Lincoln Lawyer (e dai successivi della saga). Questo adattamento tv, che arriva dopo il film del 2011 in cui a vestire i panni del protagonista c'era Matthew McConaughey, è creato da un veterano della tv, David E. Kelley, e ha come showrunner Ted Humphrey. Ma stavolta a prestare il volto all'avvocato Mickey Haller c'è Manuel Garcia-Rulfo (Assassinio sull'Orient Express).

La trama di Avvocato di difesa

Precedentemente in sviluppo a CBS che l'ha cestinata e poi salvata da Netflix, la prima stagione di Avvocato di difesa è lunga 10 episodi ed è l'adattamento di La lista, secondo romanzo di Connelly (in originale The Brass Verdict). La serie segue l'idealista e anticonformista Mickey Haller che ha il suo studio legale sul sedile posteriore della sua Lincoln Town Car, da cui segue casi grandi e piccoli nella vasta città di Los Angeles.

Il cast e i personaggi

Il cast principale comprende anche Neve Campbell (Scream) nel ruolo di Maggie, la prima ex moglie di Mickey e vice procuratore distrettuale nota ai colleghi come “Maggie McFierce” (Marisa Tomei ha ricoperto lo stesso ruolo sul grande schermo); Becki Newton (Ugly Betty) nei panni di Lorna, la seconda ex moglie di Mickey che lavora come manager dell'ufficio; Jazz Raycole (Jericho) nei panni di Izzy, una cliente di Mickey ed ex tossicodipendente accusata di furto aggravato; e Angus Sampson (Fargo, Shut Eye) nei panni di "Cisco", un ex membro di una banda di motociclisti che ora aiuta Mickey come investigatore/guardia del corpo. Completano il cast anche Ntare Guma Mbaho Mwine (The Chi), Christopher Gorham (Covert Affairs), Krista Warner, Michael Graziadei (The Young and the Restless) e Jamie McShane (SEAL Team, CSI: Vegas).