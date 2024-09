Avvocato di difesa 3: Mickey Haller alle prese con un caso personale nel trailer ufficiale della terza stagione

News Serie TV

La serie con Manuel Garcia-Rulfo tornerà con nuovi dieci episodi su Netflix il 17 ottobre.

Cosa accadrà dopo l'agghiacciante omicidio che aveva chiuso la stagione 2 di Avvocato di difesa? Il trailer ufficiale della terza, appena diffuso da Netflix, svela qualche anticipazione sul caso più personale di cui Mickey Haller, l'avvocato del titolo, si sia mai occupato finora. La serie torna in streaming con 10 nuovi episodi il prossimo 17 ottobre.

Trailer ITA: Stagione 3 - Trailer Ufficiale Italiano della serie Netflix - HD

Avvocato di difesa: Cosa ci aspetta nella terza stagione

La terza stagione di Avvocato di difesa si basa su Il dio della colpa (The Gods of Guilt in originale), quinto romanzo di Michael Connelly dedicato al personaggio di Mickey Haller (interpretato da Manuel Garcia-Rulfo) Il libro segue Haller mentre affronta il caso di Andre La Cosse (chiamato Julian nella serie e interpretato da Devon Graye), un "pappone digitale" accusato dell'omicidio di Gloria Dayton (Fiona Rene di Tracker), una vecchia amica di Mickey. L'omicidio di Gloria sarà naturalmente centrale nei prossimi episodi. Qualcuno, evidentemente, vuole che Julian se ne prenda la colpa. Mickey affronta pericoli per scoprire la verità mentre altri cercano di fermarlo. Addirittura nel trailer lo vediamo mentre viene preso a pugni in tribunale e inseguito minacciosamente da un'auto che cerca di portarlo fuori strada.

L'introduzione dei flashback e le differenze con il libro

Gli autori della serie, tuttavia, hanno deciso di introdurre in questa stagione una novità non presente nei libri: i flashback. "Anche se la terza stagione di Avvocato di difesa è basata sul romanzo di Michael Connelly, abbiamo deciso che un modo divertente (e toccante) per iniziare la stagione sarebbe stato attraverso una sequenza di flashback che ci avrebbe dato un'idea di come Mickey Haller è diventato Mickey Haller, non solo il brillante avvocato difensore penale ma il marito, il padre e l’uomo che abbiamo conosciuto", avevano anticipato Ted Humphrey e Dailyn Rodriguez a Deadline. "Questa stagione è molto emozionante", ha detto Manuel Garcia-Rulf a Tudum . "Vediamo Mickey alle prese con così tante cose contemporaneamente: con l'amore, con le mogli, con i casi. Non ti aspetti mai cosa succederà, chi sarà cattivo e chi sarà colpevole", ha aggiunto.

Il cast: Chi tornerà nei nuovi episodi?

Naturalmente Manuel Garcia-Rulfo riprenderà il ruolo di Mickey Haller e insieme a lui rivedremo anche Becki Newton nel ruolo della seconda ex moglie di Mickey, Lorna, Jazz Raycole nel ruolo di Izzy Letts, Angus Sampson nel ruolo del fidanzato investigatore di Lorna, Dennis "Cisco" Wojciechowski, e Yaya DaCosta nel ruolo del pubblico ministero Andrea "Andy" Freemann.

Dalle notizie precedenti sappiamo che nei prossimi episodi non sarà una presenza fissa Neve Campbell, interprete della la prima ex moglie di Mickey, Maggie. L'attrice, tuttavia, come si capisce dalle foto, apparirà probabilmente in alcuni flashback. Ci saranno, inoltre, anche Elliott Gould nel ruolo del mentore di Mickey, David "Legal" Siegel, i già citati Devon Graye e Fiona Rene e Jon Tenney che riprenderà il ruolo di Mickey Haller Senior. Quattro le nuove aggiunte al cast: Merrin Dungey nel ruolo della giudice Regina Turner, Allyn Moriyon nel ruolo di Eddie Rojas, John Pirruccello nel ruolo di William Forsythe e Philip Anthony-Rodriguez nel ruolo di Adam Suarez.