Avvocato di difesa 2, il trailer della seconda parte: Mickey vincerà il caso di Lisa?

Il legal drama di Netflix basato sul romanzo di Michael Connelly tornerà ad agosto con 5 nuovi episodi.

Non che avevamo dubbi ma il trailer ufficiale della seconda parte della stagione 2 di Avvocato di difesa conferma che Mickey Haller, l'avvocato interpretato da Manuel Garcia-Rulfo, è sopravvissuto a quell'aggressione nel parcheggio. Lo ritroviamo in ospedale, con almeno un braccio rotto, consolato da un'insofferente Lorna.

Avvocato di difesa: I nuovi episodi su Netflix ad agosto

Disponibili in streaming su Netflix dal 3 agosto, i restanti cinque episodi della seconda stagione del legal drama tratto dal romanzo di Michael Connelly vedono un Mickey malconcio rimettersi subito al lavoro, perché il processo per omicidio contro Lisa (Lana Parilla) non aspetta. L'avvocato non vuole saperne di fare la sua parte in modo "più convenzionale", come suggerisce la prima ex moglie, Maggie (Neve Campbell). E mentre Mickey e Andrea (Yaya DaCosta) si affrontano in tribunale, anche dall'espressione di Lorna (Becki Newton) intuiamo che quello tra i due continuerà a non essere il solito rapporto avvocato-cliente.

"Tu sei Mickey Haller e vinci i casi. Fai questo. Chiunque tu difenda", lo sprona l'altra moglie e suo assistente legale. Ma prima che la giuria raggiunga un verdetto, e lo farà, qualcuno torna a minacciare la vita del protagonista. "C'è molta carne sul fuoco in quell'aula", riconosce l'attrice Yaya DaCosta in un'intervista con TV Insider. "Adoro il modo in cui gli sceneggiatori accompagnano gli spettatori in un viaggio e presentano le informazioni e i colpi di scena in modo tale che non sappiano davvero cosa succederà. Non sappiamo a chi credere e questo lo rende molto elettrizzante. Perciò sì, nella seconda metà della stagione ci saranno ancora più tensione, conflitto, agitazione e intesa".