Avalon: Il racconto di Michael Connelly diventa una serie di ABC scritta da David E. Kelley

Dopo Big Sky, la rete broadcast americana ha ordinato un nuovo thriller scritto dal pluripremiato e impegnatissimo sceneggiatore, già dietro al successo di Big Little Lies.

David E. Kelley (a sinistra nella foto in alto) è inarrestabile e aggiunge ai suoi mille impegni un altro progetto: ABC ha appena ordinato direttamente, senza neppure passare dal pilot, Avalon, una serie drammatica basata sull'omonimo racconto dell'apprezzato scrittore Michael Connelly. Kelley, già autore di Big Sky in onda sulla stessa rete, ha scritto l'episodio pilota e sarà produttore esecutivo della nuova serie insieme allo stesso Connelly; i due hanno recentemente lavorato insieme anche per adattare il romanzo The Lincoln Lawyer in una serie Netflix.

La trama di Avalon

Avalon, pubblicato l'anno scorso nella raccolta di racconti denominata When a Stranger Comes to Town, si svolge nella città di Avalon, sull'isola di Catalina, dove Nicole "Nic" Searcy, detective del dipartimento dello sceriffo di Los Angeles, dirige un piccolo ufficio. Ogni giorno sull'isola, che ospita oltre 1 milioni di turisti all'anno, arrivano centinaia di nuove persone con altrettanti nuovi segreti e misteri. La detective Searcy viene trascinata proprio in uno di questi misteri che segnerà profondamente la sua carriera che metterà alla prova tutto ciò che sa di se stessa e dell'isola.

La serie è prodotta da A+E Studios, che produce già Big Sky, e 20th Television. Ross Fineman di Fineman Entertainment, produttore esecutivo di Big Sky e di The Lincoln Lawyer, produrrà la serie insieme a Barry Jossen e Tana Jamieson. Di fatto Avalon è la prima serie ufficialmente già confermata da ABC per la stagione 2022-2023.

Le dichiarazioni

"Sono entusiasta di ritrovare Michael Connelly. Ha scritto un racconto fantastico, con una grande protagonista. Non vedo l'ora di iniziare", ha dichiarato David E. Kelley. Connelly ha aggiunto: “Essere di nuovo su un progetto con David E. Kelley è fantastico. È stato meraviglioso lavorare con l'intero team di David, A+E e Ross Fineman già in passato e ora anche insieme ad ABC, beh, non vedo l'ora di iniziare. Catalina è piena di mistero e buoni racconti. Trasferiremo tutto sullo schermo".

Craig Erwich, presidente degli originali Hulu e ABC Entertainment, ha dichiarato: “David E. Kelley è uno dei grandi narratori del nostro tempo e siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione di successo con lui in quella che crediamo sarà la sua prossima epica serie di ABC. Il racconto di Michael Connelly è ricco di mistero e intrighi, e non vediamo l'ora che David e Michael diano vita a questo mondo inquietante e affascinante".

Gli altri progetti di David E. Kelley

Come abbiamo detto, Avalon è solo uno dei tanti nuovi progetti firmati da Kelley, già in passato dietro a grandi serie come Big Little Lies o, più recentemente, The Undoing e Nine Perfect Strangers. Lo sceneggiatore, infatti, è in affari praticamente con tutti i principali servizi di video in streaming: tra i nuovi lavori attualmente in sviluppo o in arrivo ricordiamo una miniserie di Apple TV+ basata sul romanzo di Scott Turow Presunto innocente in collaborazione con J.J. Abrams su Apple TV+; per Netflix, oltre a The Lincoln Lawyer, l'adattamento del romanzo A Man in Full di Tom Wolfe insieme a Regina King e Anatomy of a Scandal; la miniserie Love and Death - sul caso di Candy Montgomery - in arrivo su HBO Max e il crime drama The Missing atteso su Peacock.

Foto: Rich Fury/Invision/AP