Attrazione Fatale: Joshua Jackson e Lizzy Caplan nel bollente teaser trailer della serie

Basato sul film cult con Michael Douglas e Glenn Close, il remake seriale di Fatal Attraction in Italia arriverà il 1° maggio in streaming su Paramount+.

Joshua Jackson e Lizzy Caplan ci fanno girare la testa nel primo teaser trailer di Attrazione Fatale, la serie remake dell'omonimo film cult del 1987 che aveva come protagonisti Michael Douglas e Glenn Close. Atteso in streaming su Paramount+ anche in Italia, dal prossimo 1° maggio (con 2 episodi ogni lunedì fino al 29 maggio), il drama ripropone in chiave moderna la conturbante storia del film diretto da Adrian Lyne.





La trama di Attrazione fatale

Attrazione fatale è una rivisitazione approfondita del classico thriller a sfondo psico-sessuale e punto di riferimento della cultura anni '80. La nuova serie, dice Paramount+, esplorerà l'attrazione fatale e i temi senza tempo del matrimonio e dell'infedeltà attraverso una chiave di lettura moderna sugli atteggiamenti nei confronti delle donne forti, sui disturbi della personalità e sul controllo coercitivo.

Il cast

Joshua Jackson (Dawson's Creek, Dr. Death) interpreta Dan Gallagher, Lizzy Caplan (Masters of Sex) è Alex Forrest, Amanda Peet (Dirty John) ricopre il ruolo di Beth Gallagher, Alyssa Jirrels (As We See It) recita nei panni di Ellen Gallagher, Toby Huss (Dickinson) è Mike Gerard, Reno Wilson (Good Girls) è il detective Earl Brooker e Brian Goodman (Rizzoli & Isles) recita nella parte di Arthur Tomlinson. Alexandra Cunningham (già sceneggiatrice di serie come Dirty John e Bates Motel) è autrice, produttrice esecutiva e showrunner della serie insieme al produttore esecutivo Kevin J. Hynes (Perry Mason) e ai produttori esecutivi Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television. Anche Silver Tree è produttore esecutivo e ha diretto cinque episodi.