Attacco al potere diventa una serie tv prodotta da Gerard Butler e interpretata da Mathieu Kassovitz

Il progetto sta coinvolgendo la casa di produzione del protagonista dei film.

Un altro celebre franchise cinematografico si avventura nei verdeggianti territori della tv. Il pluripremiato attore francese Mathieu Kassovitz sarà il protagonista di Paris Has Fallen, una serie tv che espande le storie raccontate nel film del 2013 Attacco al potere e nei due capitoli successivi. L'adattamento, le cui riprese cominceranno alla fine di questo mese, sta coinvolgendo G-Base, la casa di produzione del loro protagonista, Gerard Butler, insieme con StudioCanal e Urban Myth Films, le due compagnie dietro il franchise.

Paris Has Fallen: La trama della serie tv

Scritta dall'ideatore di Misfits Howard Overman e diretta da Oded Ruskin (No Man's Land), Paris Has Fallen segue Kassovitz nei panni di Vincent, un agente addetto alla sicurezza di un ministro francese preso di mira da un gruppo terroristico guidato dal malvagio Jacob. Vincent lavora con l'agente dell'MI6 Zara per tenere il politico al sicuro, ma alla fine i due svelano un complotto più grande, sospettando che un collega del servizio di sicurezza stia fornendo informazioni al criminale, che è sempre un passo avanti nella sua missione per mettere in ginocchio Parigi.

Butler, interprete nei film dell'agente dei Servizi Segreti statunitensi Mike Banning, non farà parte del cast della serie, ma Deadline riporta che un suo cammeo non è del tutto escluso al momento. Le riprese si svolgeranno a Parigi e Londra.