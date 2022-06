Astro Boy: In arrivo un nuovo revival della serie anime, dall'ideatore di Miraculous

News Serie TV

La nuova serie, basata sempre sul manga di Osamu Tezuka, conta 52 episodi da mezz'ora l'uno.

Se ne parlava da tempo e finalmente il progetto sta diventando realtà. Variety ci informa che è in sviluppo una nuova serie animata basata sull'anime di grande successo Astro Boy, personaggio protagonista del manga di Osamu Tezuka. A bordo del reboot ci sono Method Animation, Shibuya e soprattutto il creatore di Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir Thomas Astruc coinvolto come regista dei 52 episodi di mezz'ora previsti.

La trama di Astro Boy

Astro Boy è arrivato per la prima volta in tv in un anime nel 1963, diventando un successo mondiale, compresi gli Stati Uniti, dove è stata la prima serie anime ad andare in onda. La serie futuristica è ambientata in un mondo in cui robot e umani coesistono e segue le avventure di Astro Boy, un potente androide creato dal capo del Ministero della Scienza, il dottor Tenma. Il personaggio è stato precedentemente protagonista di tre serie anime, diversi film live-action e un film animato al computer.

Le novità del reboot e le dichiarazioni

Secondo Variety, la nuova serie promette di essere più attuale che mai, concentrandosi sui problemi più importanti di oggi, come l'impatto di Internet, dei social media e dei danni causati all'ambiente dagli esseri umani. "I fumetti originali di Tezuka erano molto avanti nel trasmettere un messaggio potente ai lettori di tutto il mondo", hanno affermato Mediawan e Shibuya tramite Variety. "Queste fantastiche storie del ragazzino che vola sono tutte incentrate su valori forti che il pubblico di tutto il mondo sente vicini".

Astruc ha aggiunto: "Non ho parole per descrivere quanto Tezuka abbia influenzato la mia vita e il mio lavoro. Astro Boy è una serie cult che ha anticipato il futuro come pochi franchise. Nello strano mondo in cui viviamo oggi, tutti hanno bisogno che Astro Boy torni!".