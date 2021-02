Assassins: è italiana la serie action fantasy su Prime Video che si ispira ai Nizariti

News Serie TV

Disponibile sul catalogo Prime Video, Assassins è una serie girata a Salerno diretta e intepretata da Salvatore Martines.

Girata a Salerno e in alcune celebri località della provincia come Amalfi e Furore, la serie Assassins mostra come i giovani filmmaker italiani, anche senza i mezzi delle produzioni internazionali, possano unire le forze per creare contenuti originali. La serie è stata ideata, prodotta, diretta e interpretata dal 21enne Salvatore Martines che si è ispirato ai Nizariti, noti anche come la Setta degli Assassini, che hanno operato nel Basso Medioevo tra la Persia e la Siria. Il romanzo Alamut del 1938 scritto da Vladimir Bartol raccontava della setta e del loro capo Ḥasan-i Ṣabbāḥ ed è lo stesso argomento al quale si sono ispirati i creatori del franchise di videogame Assassin's Creed. Nella serie, Martines rende omaggio alla popolare saga videoludica equipaggiando i personaggi con le iconiche lame celate.

Assassins: la trama della serie italiana su Prime Video

Lo studente Nick Holland non è un ragazzo come gli altri. Scuola, feste e ragazze dovrebbe essere i suoi unici pensieri, come per qualunque teenager, e lo sono stati fino al giorno in cui un uomo misterioso gli si è presentato davanti. Da quel momento, qualcosa si è sbloccato nella testa di Nick, non solo metaforicamente. Il ragazzo viene a conoscenza di essere l'erede di una lunga dinastia di assassini. Lo scenario che lo attende è un destino dal quale non può sottrarsi: la fine del mondo è vicina, nessuno lo sa, e lui è l'unica speranza perché ciò non avvenga.

La prima stagione di Assassins, che si compone di 7 episodi, è disponibile su Amazon Prime Video. Oltre che da Martines, la serie è interpretata anche da Paolo Gentile, Aurora Convertini, Emanuele De Sio, Gianmarco Citro, e Alessandro Orio. La fotografia è di Luca Gargione.