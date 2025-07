Assassin's Creed: Netflix ordina la serie live-action basata sul popolare videogioco

News Serie TV

È ufficiale: Netflix porterà in tv una serie live-action basata sul popolare videogioco di Ubisoft Assassin's Creed. Ecco i primi dettagli.

Il balzo della fede di Netflix nell'universo di Assassin's Creed è arrivato, alla fine. Dopo anni di sviluppo, il servizio streaming ha ufficializzato l'ordine di una serie live-action basata sul popolare videogioco di Ubisoft. L'adattamento è nelle mani di Robert Patino (Westworld - Dove tutto è concesso) e David Wiener (Halo, Fear the Walking Dead), che ne saranno co-showrunner e produttori esecutivi.

Assassin's Creed: Cosa racconterà la serie tv di Netflix?

Uno dei più grandi successi di sempre dell'industria videoludica, un franchise che dal 2007 ad oggi ha prodotto 14 videogiochi e diversi spin-off, Assassin's Creed segue l'eterno conflitto tra l'ordine degli Assassini e quello dei Templari. La serie, di fatto un thriller, racconterà la "guerra segreta tra due fazioni nell'ombra: una decisa a determinare il futuro dell'umanità attraverso il controllo e la manipolazione, e l'altra in lotta per preservare il libero arbitrio. Come nei videogiochi, i personaggi attraverseranno epoche e importanti eventi storici mentre combatteranno per plasmare il destino del genere umano.

"Siamo fan di Assassin's Creed fin dalla sua nascita nel 2007. Ogni giorno in cui lavoriamo a questa serie, ne usciamo entusiasti e onorati dalle possibilità che Assassin's Creed ci offre", hanno dichiarato gli ideatori in un comunicato congiunto. "Al di là della portata, dello spettacolo, del parkour e del brivido, è una base per le cose più essenziali della storia umana: persone in cerca di uno scopo, alle prese con questioni di identità, destino e fede. Parla di potere, violenza, sesso, avidità e vendetta. Ma più di ogni altra cosa, questa è una serie sul valore della connessione umana, attraverso le culture, attraverso il tempo. E parla di ciò che rischiamo di perdere come specie quando queste connessioni si interrompono. Abbiamo un team straordinario alle spalle, con i ragazzi di Ubisoft e i nostri sostenitori a Netflix, e ci stiamo impegnando per creare qualcosa di imperdibile per i fan di tutto il mondo".

Il progetto, che segue l'adattamento cinematografico del 2016 con protagonista Michael Fassbender, sta coinvolgendo anche i produttori esecutivi Gerard Guillemot e Margaret Boykin (Mythic Quest) e Austin Dill e Matt O'Toole di Ubisoft Film & Television. Nel 2020, Netflix ha raggiunto un accordo con Ubisoft per lo sviluppo di più progetti basati sul franchise di Assassin's Creed, inclusa almeno una serie animata.