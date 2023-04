Ascolti in crescita per The Rookie: ABC rinnova la serie per una sesta stagione

News Serie TV

Il poliziesco con Nathan Fillion ha migliorato i suoi ascolti del 40% negli ultimi mesi.

L'ultima è stata una stagione estremamente positiva per The Rookie. Il poliziesco con Nathan Fillion ha migliorato le sue medie d'ascolto settimana dopo settimana, diventando una delle serie più seguite dell'americana ABC. Non sorprende, quindi, che la rete abbia dato l'okay alla produzione di un sesto ciclo di episodi.

Il rinnovo di The Rookie dopo la crescita degli ascolti

Quest'anno The Rookie sta appassionando una media di 6,5 milioni di spettatori settimanali, con un rating nell'importante target demografico 18-49 dello 0.7. Delle dieci serie drammatiche in onda su ABC, The Rookie si posiziona al primo posto per numero di spettatori e al secondo posto per rating, subito dietro Grey's Anatomy. Gli ascolti sono cresciuti grazie anche alla nuova collocazione nella serata del martedì. La rete dell'Alfabeto fa notare infatti come, rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, da gennaio la serie abbia attirato il 40% in più di spettatori, il 17% in più dei quali tra i 18-49 anni.

Al momento nessuna parola, invece, sulle sorti dello spin-off con protagonista Niecy Nash The Rookie: Feds, che in quelle classifiche citate poc'anzi occupa le posizioni otto e sette. Ad ABC, il rinnovo di The Rookie segue quello di Grey's Anatomy per una ventesima stagione e della comedy Abbott Elementary per una terza stagione. Per un quadro sulle previsioni di rinnovo di tutte le altre serie, vi rimandiamo al nostro speciale Panico rinnovi 2023: Le Serie TV rinnovate e cancellate.