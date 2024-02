Arriva la docuserie su Bon Jovi: ecco il teaser trailer di Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story

News Serie TV

Debutta a fine aprile in streaming su Hulu negli States - e quindi arriverà da noi, presumibilmente, su Disney+ - una miniserie documentaria su Jon Bon Jovi e la sua band. Ecco il trailer di Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story.

Prima del fenomeno del grunge, esploso all'inizio degli anni Novanta, a riportare il vecchio e caro rock nelle classifiche di vendita dei dischi, nelle radio e al centro dell'attenzione del pubblico furono un serie di band che - nel loro ibridare l'estetica del glam con quella degli anni Ottanta, e nel declinare le sonorità dell'hard rock in maniera più pop - furono definite "Hair Metal".

Tra queste, una delle più popolari furono i Bon Jovi.

Formatisi nel 1983, nel New Jersey, su iniziativa del cantante, chitarrista e frontman Jon Bon Jovi (nome d'arte di John Francis Bongiovi Jr.), i Bon Jovi esplosero tre anni dopo con la pubblicazione del loro terzo album, intitolato "Slippery When Wet", uno straordinario successo certificato da oltre 33 milioni di copie vendute in tutto il mondo, con tre dei quattro singoli che ne furono tratti ("You Give Love a Bad Name", "Livin' on a Prayer", "Wanted Dead or Alive" e "Never Say Goodbye") capaci di raggiungere la prima posizione nella top ten americana.

A quegli album e quei singoli ne seguirono molti altri, che fecero dei Bon Jovi uno dei gruppi di punta della scena musicale degli anni Ottanta e dei primi Novanta.

Alla storia del band e del suo frontman, oramai quarantennale, e dedicata una docuserie che si intitola Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, di cui vi mostriamo di seguito il teaser trailer ufficiale originale.





La docuserie debutterà negli Stati Uniti il 26 aprile in streaming su Hulu, ed è facile supporre quindi che, come gli altri titoli Hulu, sarà poi disponibile in Italia su Disney+.

Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story e diretta e prodotta esecutivamente da Gotham Chopra, pluripremiato con gli Emmy, e questa è la sua sinossi ufficiale.

Per quanto sia emozionante la storia di un talento unico nella vita, è ancora più raro che una leggenda come Jon Bon Jovi lasci entrare il mondo nei suoi momenti più vulnerabili, mentre li sta ancora vivendo. Quarant'anni di video personali, demo inediti, testi originali e foto mai viste prima che raccontano il viaggio dai club di Jersey Shore ai più grandi palcoscenici del pianeta. La serie rivive i trionfi e le battute d'arresto, i più grandi successi, le più grandi delusioni e i momenti di attrito più pubblici.