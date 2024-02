Apples Never Fall: Il trailer ufficiale della miniserie con Annette Bening

News Serie TV

Il mystery drama basato sul romanzo di Liane Moriarty Mai fidarsi delle apparenze arriverà su Peacock il 14 marzo.

"I segreti avveleneranno qualsiasi famiglia. E quello che non sai può farti del male", avverte Annette Bening (American Beauty, I ragazzi stanno bene) nel trailer ufficiale della nuova miniserie di Peacock Apples Never Fall, basata sul romanzo Mai fidarsi delle apparenze scritto da Liane Moriarty, la stessa autrice i cui libri di successo hanno ispirato Big Little Lies e Nine Perfect Strangers. In streaming negli Stati Uniti dal 14 marzo, il mystery drama di sette episodi coinvolge anche Sam Neill (Jurassic Park, Peaky Blinders), Alison Brie (Community, GLOW) e Jake Lacy (The White Lotus).

La trama di Apples Never Fall

Scritta da Melanie Marnich (The OA, The Affair), Apples Never Fall racconta di Joy e Stan Delaney (Bening e Neill), una coppia sposata, apparentemente normale, che ha da poco venduto la sua famosa scuola di tennis per godersi finalmente la vita di riposo e svago che ha sempre desiderato. Joy e Stan non vedono l'ora di trascorrere del tempo con i loro quattro figli adulti - Amy (Brie), Logan (Essie Randles), Troy (Lacy) e Brooke (Conor Merrigan-Turner) - e i nipoti che presto arriveranno, ma tutto cambia quando una giovane donna bussa alla loro porta, confusa e sanguinante, e loro le offrono un riparo. Quando Joy scompare improvvisamente e la ragazza, Savannah (Georgia Flood, American Princess), non si trova da nessuna parte, i giovani Delaney devono indagare sul matrimonio dei genitori e scoprire segreti sulla loro storia familiare, finora rimasti sepolti, e sul mondo del tennis che vi fa da sfondo.

Il resto del cast include Jeanine Serralles (Utopia) e Dylan Thuraisingham (Sweet Tooth), mentre ruoli da guest star sono interpretati da Katrina Lenk (Ozark), Timm Sharp (Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo), Nate Mann (Ray Donovan), Paula Andrea Placido (The L Word: Generation Q), Pooja Shah (Missing) e Quentin Plair (Le piccole cose della vita).