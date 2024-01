Apples Never Fall: Il teaser trailer della miniserie con Annette Bening e Sam Neill

News Serie TV

Basata sul romanzo di Liane Moriarty Mai fidarsi delle apparenze, la miniserie debutterà su Peacock a marzo.

Segreti. Chi può dire di non averne? Certamente, non i protagonisti di Apples Never Fall, la nuova miniserie di Peacock basata sul romanzo di successo Mai fidarsi delle apparenze scritto dall'affermata Liane Moriarty, già autrice delle storie dietro Big Little Lies e Nine Perfect Strangers. In streaming negli Stati Uniti dal 14 marzo, il drama su una famiglia di tennisti le cui vite sono sconvolte da un arrivo inaspettato, da un oscuro segreto e da una misteriosa scomparsa si mostra nel primo teaser trailer insieme al suo formidabile cast.

Apples Never Fall: La trama e il cast della miniserie

Con la candidata all'Oscar Annette Bening (American Beauty, I ragazzi stanno bene), Sam Neill (Jurassic Park, Peaky Blinders), Alison Brie (Community, GLOW) e Jake Lacy (The White Lotus), Apples Never Fall racconta di Joy e Stan Delaney, una coppia sposata, apparentemente normale, che ha da poco venduto la sua famosa scuola di tennis per godersi finalmente la vita di riposo e svago che ha sempre desiderato. Joy e Stan (Bening e Neill) non vedono l'ora di trascorrere del tempo con i loro quattro figli adulti - Amy (Brie), Logan (Essie Randles), Troy (Lacy) e Brooke (Conor Merrigan-Turner) - e i nipoti che presto arriveranno, ma tutto cambia quando una giovane donna bussa alla loro porta, confusa e sanguinante, e loro le offrono un riparo. Quando Joy scompare improvvisamente e la ragazza, Savannah (Georgia Flood, American Princess), non si trova da nessuna parte, i giovani Delaney devono indagare sul matrimonio dei genitori e scoprire segreti sulla loro storia familiare, finora rimasti sepolti, e sul mondo del tennis che vi fa da sfondo.

"Sei una moglie e una mamma devota e sai tutto delle persone a te più vicine", dice il personaggio della Bening nel teaser trailer. "Ma la verità è che tutti hanno un segreto. Anche tu". Melanie Marnich (The OA, The Affair), che ha adattato il romanzo della Moriarty, ha spiegato in una precedente occasione: "Non sono mai riuscita a resistere a una storia che sembra una coinvolgente vacanza dalla vita... eppure Mai fidarsi delle apparenze​ parla deliziosamente della vita. Il mistero avvincente e tortuoso è ancorato alla famiglia Delaney, il cui spirito, le cui ferite, la bramosia e la complessità mi hanno fatto desiderare di tradurre questo fantastico libro per la tv e mi hanno fatto sentire come se i Delaney avessero qualcosa da dire a tutti noi. Attraverso loro, questa storia approfondisce le complessità dell'amore, del matrimonio a lungo termine e della lotta per definire se stessi all'interno della famiglia e oltre".