Apple TV+ ordina Speed Racer, serie live-action di J.J. Abrams basata sull'anime Superauto Mach 5

News Serie TV

Dopo il film delle Wachowski, l'opera di Tatsuo Yoshida arriva in tv.

Nuovo, interessantissimo progetto per Apple TV+. Il servizio di video in streaming ha ordinato Speed Racer, serie live-action basata sul manga giapponese di Tatsuo Yoshida Mach GoGoGo, in Italia meglio conosciuto con il titolo Superauto Mach 5, come l'anime dello studio Tatsunoko Productions che lo ha seguito solo qualche mese dopo. Il progetto è nelle mani degli sceneggiatori Hiram Martinez (Snowpiercer) e Ron Fitzgerald (Westworld), mentre gli studi coinvolti sono Bad Robot di J.J. Abrams e Warner Bros. Television.

Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli, se non che si tratterà di una serie di alto profilo. Il materiale originale esplorava l'ambiente delle corse automobilistiche, concentrandosi su un ambizioso giovane pilota che aspira a diventare campione del mondo.

Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi adattamenti di Mach GoGoGo (o Speed Racer, come il media franchise è anche conosciuto negli Stati Uniti), spinti dall'enorme successo dell'anime del 1967 all'estero, in particolare negli USA. In tv, nel 1993, la serie animata The New Adventures of Speed Racer ha aggiornato la storia originale, ma non è andata oltre una prima stagione di 13 episodi. Nel 2008, sempre negli States, è arrivato sugli schermi Speed Racer: The Next Generation, e lo stesso anno le sorelle Wachowski hanno portato sul grande schermo Speed Racer, adattamento live-action nel quale il protagonista ha il volto di Emile Hirsch.