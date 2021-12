Apple TV+ ordina Disclaimer, serie thriller di Alfonso Cuarón con Kevin Kline e Cate Blanchett

News Serie TV

Il drama si basa sull'omonimo romanzo di Renee Knight ed è il primo progetto televisivo interamente scritto e diretto dal regista messicano.

Apple TV+ mette a frutto il suo accordo pluriennale firmato con Alfonso Cuarón e ordina Disclaimer, la prima serie originale interamente scritta, prodotta e diretta dal regista messicano premio Oscar. Descritta come un thriller psicologico, la serie potrà contare su due protagonisti d'eccezione, anche loro premiati con l'Oscar in passato: Cate Blanchett (anche produttrice esecutiva del progetto, oltre che attrice) e Kevin Kline (attore visto in film come La bella e la bestia e Wild Wild West, che si cimenta per la prima volta in un ruolo da protagonista in una serie tv).

La trama di Disclaimer

Disclaimer, basata sull'omonimo romanzo di Renee Knight, segue Catherine Ravenscroft (Blanchett), una rispettata giornalista di documentari di successo che ha basato il suo lavoro sul rivelare le trasgressioni nascoste di rispettate istituzioni. Quando un intrigante romanzo scritto da un vedovo (interpretato da Kline) appare sul suo comodino, è inorridita nel rendersi conto di essere un personaggio chiave in una storia che sperava fosse sepolta a lungo nel passato. Una storia che rivela il suo lato più oscuro segreto. Un segreto che pensava fosse solo suo.

Prodotta da Esperanto Filmoj (la casa di produzione di Cuarón) e Anonymous Content, la serie è uno degli ultimi progetti prodotti da Alfonso Cuarón per Apple TV+ tra cui il film Raymond and Ray con Ewan McGregor e Ethan Hawke, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di video in streaming.