Apple Tree Yard: Il thriller con Emily Watson da stasera su laF, una clip in anteprima

Un cast d'eccezione, con la nominata all'Oscar Emily Watson e Ben Chaplin, per un thriller psicologico che ha ipnotizzato oltre 8 milioni di inglesi e ha conquistato la critica: Apple Tree Yard arriva in Italia in esclusiva su laF (canale 139 di Sky) martedì 21 novembre alle ore 21:10.

Tratta dal romanzo Fino in fondo di Louise Doughty e adattata per il piccolo schermo dal premio BAFTA Amanda Coe, la miniserie che ha sbancato gli ascolti sulla BBC - di cui ComingSoon.it Serie TV vi mostra più in basso una clip in anteprima - vede protagonista un0eccezionale Watson nei panni di Yvonne Carmichael, brillante genetista 50enne che conduce una vita convenzionale ma apparentemente perfetta, sposata e con due figli adulti, una bella casa e una carriera tutta in ascesa; il suo mondo sarà però sconvolto improvvisamente da una relazione passionale con un affascinante e misterioso sconosciuto, Mark Costley, interpretato da Chaplin (La sottile linea rossa).

L'illusione di una perfezione borghese nella periferia di Londra è presto spazzata via dall'irrefrenabile spirale di passione e segreti che porterà Yvonne a mutare radicalmente, complice anche una violenza subita ("La paura ci rende tutti animali", ammette a se stessa). Ed è proprio la scena di violenza, costruita sulle testimonianze reali di alcune vittime di abusi sessuali, ad avere suscitato un forte dibattito, nella critica e nel pubblico.

Quattro gli episodi prodotti, che laF proporrà il 21 e 28 novembre, per "uno psicodramma meticolosamente misantropo con devastanti sguardi nella capacità umana di autodistruggersi", come scritto dal Telegraph. Temi quanto mai attuali.