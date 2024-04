Anthony Anderson potrebbe interpretare l'attivista Al Sharpton in una serie tv

News Serie TV

Al progetto, adattamento di un articolo di Esquire, lavora ABC Signature.

ABC Signature ha acquistato i diritti di The Redemption of Al Sharpton, articolo della rivista Esquire scritto dal premio Pulitzer Mitchell S. Jackson, per farne una miniserie. Deadline riferisce che l'attore di Black-ish Anthony Anderson sarebbe coinvolto nel progetto come interprete - nei panni dell'attivista, politico e personaggio tv Al Sharpton, appunto - e come produttore esecutivo con la sua casa di produzione.

The Redemption of Al Sharpton: Di cosa potrebbe parlare la miniserie

Per The Redemption of Al Sharpton, pubblicato lo scorso febbraio su Esquire, Jackson ha seguito il politico e il personaggio televisivo Al Sharpton in giro per gli Stati Uniti "per scoprire perché continua ad andare avanti, cosa sta ancora facendo e quale sarà il suo posto nella storia". L'articolo si propone di trovare un punto di incontro tra i due lati di Sharpton: quello di "faro del movimento per i diritti civili" e quello di "chiacchierone in tuta da ginnastica, circondato da polemiche e amici loschi". La potenziale miniserie sarebbe nelle primissime fasi di sviluppo e coinvolgerebbe come produttori esecutivi anche Ebi Regev E. Brian Dobbins (black-ish).

Chi è Al Sharpton

Sharpton, sacerdote battista, fondatore e presidente del National Action Network, scese in politica negli Stati Uniti negli anni '90 con il Partito Democratico, ma è considerato un cosiddetto "candidato perenne". Non riuscì, infatti, a diventare né sindaco di New York City né senatore degli Stati Uniti per lo Stato di New York, come sperava. Nel 2004 cercò senza successo la nomina del Partito Democratico alla presidenza degli Stati Uniti. L'ex presidente Barack Obama ha definito Sharpton una "voce per chi non ha voce" e un "campione degli oppressi". Pur essendo stato elogiato per il suo impegno nei confronti delle questioni di giustizia sociale, Sharpton è stato anche molto criticato nel corso della sua carriera a causa delle sue posizione controverse ed è stato accusato di demagogia. Nella sua vita Sharpton fatto anche l'attore, apparendo nel ruolo di sé stesso in numerose serie tv tra cui Boston Legal, Law & Order - Unità vittime speciali e Tutto in famiglia ed è stato spesso ospite del Saturday Night Live.