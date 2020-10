Animaniacs: Lo spassosissimo trailer ufficiale del ritorno in tv

News Serie TV

La serie animata di culto degli anni '90 torna in tv, su Hulu, con 13 nuovi episodi.

Grazie, Hulu. Per la montagna di soldi sborsata per riportare in tv quei "tre birboni a tutto gas" degli Animaniacs. Il 20 novembre, la popolare serie animata degli anni '90 prodotta da Steven Spielberg tornerà sugli schermi americani con tredici nuovi episodi. Un revival molto atteso del quale il servizio di video in streaming ha diffuso nelle scorse ore il trailer ufficiale, dopo la clip mostrata la scorsa settimana al Comic-Con di New York.

Nonostante siano passati oltre vent'anni dall'ultima volta, Yakko, Wakko e Dot non sembrano essere cambiati di una virgola. E, sebbene consapevoli che "i riavvii sono sintomatici di una fondamentale mancanza di originalità a Hollywood", è assolutamente un piacere vederli impegnati in alcune nuove dis-avventure, inclusa una con un dolce unicorno col vocione e un'altra con un enorme ciclope non-così-casualmente simile a Donald Trump. La clip mostra inoltre per la prima volta il ritorno di due altri iconici personaggi di Animaniacs, il Mignolo col Prof.