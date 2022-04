Angelyne: Nel trailer ufficiale della miniserie un'auto si schianta alla visione della bomba sexy

News Serie TV

Emmy Rossum interpreta l'icona sexy degli anni '80 in un drama di otto episodi prodotto dal marito Sam Esmail.

Nell'era dei social network, dell'apparenza e degli influencer, la storia di Angelyne, benché ambientata quarant'anni prima, appare straordinariamente attuale. "Non voglio essere famosa per qualcosa che faccio, voglio essere famosa per quello che sono", dice la bomba sexy interpretata dall'ex star di Shameless Emmy Rossum nel trailer ufficiale dell'attesissima miniserie di Peacock prodotta dall'ideatore di Mr. Robot Sam Esmail, anche marito della Rossum.





La trama e il cast di Angelyne

In streaming negli Stati Uniti dal 19 maggio, Angelyne ripercorre la storia vera di Ronia Tamar Goldberg, una donna avvenente diventata famosa negli anni '80 quando una sua foto provocante cominciò improvvisamente ad apparire su diversi cartelloni pubblicitari in tutta Los Angeles e dintorni. Oltre a causare qualche imbarazzante incidente, l'iniziativa attirò l'attenzione dalla stampa, della tv e del cinema, rendendo Angelyne (così si era presentata al mondo) un'icona, richiestissima per ruoli in film e serie tv, servizi fotografici su riviste e apparizioni in programmi televisivi.

"Angelyne è un omaggio alla vera Angelyne, diventata un'icona culturale a Los Angeles", ha affermato la showrunner e produttrice esecutiva Allison Miller in un comunicato. "Non è una biografia diretta. È una storia ispirata a tutto quello che Angelyne rappresenta, quindi una storia magica, una storia piena di speranza, una storia sul diventare la persona che dovresti essere e sul credere nella forza interiore per realizzare i tuoi sogni. È una storia su Los Angeles e su tutto quello che la città significa per le persone che qui si trasferiscono e quelle che sognano di farlo".

Accanto alla Rossum, nella miniserie recitano Martin Freeman (Sherlock), Hamish Linklater (Midnight Mass), Michael Angarano (This Is Us), Molly Ephraim (Perry Mason), Philip Ettinger (Un volto, due destini), Lukas Gage (The White Lotus), Charlie Rowe (Salvation), Alex Karpovsky (Girls), David Krumholtz (The Deuce), Antjuan Tobias (Army Wives) e Tonatiuh (Vida).