American Love Story: Un primo sguardo alla nuova serie di Ryan Murphy

La nuova serie antologica American Love Story si concentrerà sulla storia d'amore tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette interpretati da Paul Kelly e da Sarah Pidgeon: le prime foto condivise da Ryan Murphy e la data.

Horror, crimini, sport... poteva mancare l'amore? Il franchise delle "storie americane" di Ryan Murphy si arricchisce di un nuovo tassello: American Love Story. La nuova serie antologica ideata dal prolifico produttore Ryan Murphy insieme al fedele collaboratore Brad Falchuk è attesa per la settimana di San Valentino 2026 su FX, negli Stati Uniti. Porterà in scena l'intensa e tragica storia d'amore tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, due figure iconiche degli anni '90 la cui relazione ha incantato (ma anche turbato) l'opinione pubblica mondiale. Le riprese sono appena iniziate e Ryan Murphy ha condiviso un'anteprima di ciò che vedremo.

American Love Story: Le prime immagini e il cast

Murphy ha annunciato l'inizio delle riprese direttamente sul suo profilo Instagram, condividendo le prime immagini dei protagonisti Paul Kelly e Sarah Pidgeon (The Wilds) nei panni di JFK Jr. e Carolyn. Oltre alle foto, sono stati mostrati anche brevi video dei camera test in costume, che confermano l'accuratezza estetica e il tono ricercato della produzione.

Il cast, già promettente, include anche Alessandro Nivola nei panni dello stilista Calvin Klein, Leila George come Kelly Klein, Sydney Lemmon nel ruolo di Lauren Bessette, sorella di Carolyn, e Noah Fearnley come Michael Bergin. Sappiamo, inoltre, che Naomi Watts interpreterà Jacqueline Kennedy Onassis, madre di JFK Jr., mentre Grace Gummer vestirà i panni della sorella, Caroline Kennedy.

Una storia d’amore americana, tra fascino e tragedia

Definita da molti come la "royalty americana", la coppia formata da John e Carolyn sembrava incarnare l’ideale romantico del sogno americano. Si conobbero nel 1992, si sposarono nel 1996, ma vissero sotto l’assedio costante della stampa scandalistica e le tensioni crescenti legate alle loro carriere e ai rapporti familiari. La sinossi ufficiale della serie anticipa un racconto che parte come una favola moderna e si trasforma in dramma:

"Quella che iniziò come una bellissima unione, ammirata da tutto il mondo, cominciò a logorarsi sotto la lente implacabile dei media. Le pressioni professionali e le voci di discordia familiare culminarono nella loro tragica morte, avvenuta in un incidente aereo nel 1999 al largo delle coste del Massachusetts".

American Love Story si inserisce nel vasto universo narrativo creato da Ryan Murphy con FX, accanto a successi consolidati come American Horror Story, American Crime Story e American Sports Story. Ogni stagione di American Love Story sarà autoconclusiva e si focalizzerà su una storia d'amore realmente accaduta che ha segnato l'immaginario collettivo. La scelta di aprire con la vicenda di JFK Jr. e Carolyn Bessette conferma l'intenzione di Murphy di indagare non solo l'amore, ma anche la sua fragilità nell'era della celebrità mediatica.