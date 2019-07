American Horror Story: Un lungo teaser trailer svela i protagonisti di 1984, incluso Matthew Morrison

News Serie TV

La nona stagione andrà in onda negli Stati Uniti su FX dal 18 settembre.

American Horror Story e il suo co-ideatore Ryan Murphy hanno sciolto finalmente le riserve sul cast di 1984 in un lungo teaser trailer pubblicato nelle scorse ore via social network. In aggiunta ai precedentemente annunciati Emma Roberts, Gus Kenworthy e Angelica Ross (Pose), la nona stagione coinvolgerà diversi altri volti noti e nuovi per il numeroso pubblico della serie horror antologica, inclusa una vecchia conoscenza di Murphy, la star di Glee Matthew Morrison, interprete di un personaggio con qualcosa di davvero spaventoso tra... beh, lo lasciamo scoprire a voi.

Mentre la clip sembra confermare l'ambientazione del campeggio estivo e l'influenza dei film slasher degli anni '80, scopriamo che insieme alla Roberts sul set hanno fatto ritorno anche Cody Fern, Leslie Grossman, Billie Lourd e John Carroll Lynch. Indimenticabile nei panni terrificanti di Twisty il Clown, sembra che quest'ultimo interpreterà ancora una volta il cattivo. Oltre ai già citati, l'elenco delle new entries, invece, include anche DeRon Horton (Dear White People) e Zach Villa (Shameless).

In attesa di saperne di più, in particolare dei personaggi che ciascuno interpreterà, ricordiamo che American Horror Story: 1984 debutterà negli Stati Uniti su FX il 18 settembre.