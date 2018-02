American Horror Story, la casa infestata della stagione 1: Un incubo per i proprietari

È cominciato tutto tra quelle mura. Era il 2011 quando American Horror Story esordì sul piccolo schermo con una storia spaventosa ambientata in una splendida casa di Los Angeles dove orrori indicibili iniziano a manifestarsi e accadere ai nuovi inquilini. Quella è stata probabilmente la storia più appassionante raccontata dal drama antologico di FX, affermatosi velocemente come un grande successo internazionale oggi alla soglia dell'ottava stagione. Tuttavia, la casa di Murder House è diventata un vero incubo per la coppia che nel frattempo si è ritrovata ad abitare realmente quelle stanze.

Ernst Von Schwarz e Angela Oakenfold hanno acquistato Villa Rosenheim - la casa di Los Angeles usata dalla produzione per una parte delle riprese della prima stagione - nel 2014 per 3,2 milioni di dollari, a loro dire senza che nessuno dicesse loro che fosse realmente infestata. Non da mostruosità deformi, ovviamente, ma da orde di visitatori indesiderati. I proprietari hanno lamentato a CBS News che centinaia di fan si presentano quotidianamente nei pressi dell'abitazione per scattare foto. Questi spesso invadono la proprietà privata, scavalcando le recinzioni o arrampicandosi sui muri.

"Abbiamo avuto diverse violazioni. Tre o quattro solo nell'ultimo anno, per le quali ho dovuto chiamare la polizia", ha raccontato Oakenfold. La coppia ha deciso di fare causa al loro agente immobiliare e ai precedenti proprietari sostenendo di essere stata fuorviata sulle insidie della proprietà. "Ci sentiamo come se ci abbiano ingannato", ha spiegato Oakenfold. Von Schwarz ha aggiunto: "Vogliamo vivere qui, naturalmente. Ma è molto difficile perché non ci sentiamo al sicuro". La coppia ha raccontato di un episodio in cui alcuni giovani si sono arrampicati su un camion per la raccolta dei rifiuti nel tentativo di avere una visuale migliore dell'interno. "Sono saliti sul braccio meccanico e si sono fatti sollevare", ha ricordato Oakenfold. "Mi trovavo in bagno, ho guardato fuori dalla finestra e ho visto queste ragazze che mi urlavano".

Al momento un'ulteriore recinzione metallica provvisoria è stata installata attorno alla proprietà nel tentativo di tenere fuori i visitatori più avventati. L'intenzione della coppia è però quella di ottenere un risarcimento (anche per il valore della proprietà andato perduto) col quale costruire una recinzione o una copertura migliore e permanente capace di proteggere la loro privacy. Risarcimento che l'agente immobiliare non intende però pagare, sostenendo: "Non ho alcun dubbio che le evidenze di questo caso risolveranno la questione a nostro favore".