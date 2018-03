American Horror Story: Kathy Bates tornerà nella stagione 8

La recente cancellazione di Disjointed a Netflix finisce col rivelarsi una buona notizia per i fan di American Horror Story. Nuovamente disponibile, Kathy Bates, la sua protagonista, può ora riunirsi al cast del drama horror di FX, del quale si attende per l'autunno l'ottava stagione.

Dopo la parentesi di Cult, l'unica stagione a non averla coinvolta dopo il suo ingresso nel cast nella terza, Bates torna in American Horror Story come regolare. Lo ha confermato il co-ideatore Ryan Murphy a Entertainment Weekly: "Kathy e Sarah Paulson faranno grandi cose. Quindi, con Evan Peters, loro tre saranno i protagonisti di questa stagione".

Poco o nulla si sa del prossimo ciclo di episodi. Tutto ciò che Murphy si è lasciato sfuggire finora è che non si tratta della chiacchierata stagione crossover tra Murder House e Coven (rispettivamente la prima e la terza stagione). La prossima storia è invece "ambientata nel futuro. È attuale, ma nel futuro, qualcosa che non ho mai fatto... Penso che alla gente piacerà. È diversa da quello che abbiamo fatto finora".