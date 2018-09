American Horror Story: Apocalypse si svela nel primo trailer

I mondi collideranno, e non ci si poteva aspettare nulla di diverso da un'ottava stagione di American Horror Story, Apocalypse, che è stata presentata come il crossover tra Murder House e Coven, due dei cicli più apprezzati della serie antologica. A confermarlo è il trailer, il primo, diffuso da FX in attesa del debutto in tv (negli Stati Uniti) il 12 settembre.

Trenta secondi di sequenze che svelano quasi tutto quello per cui i fan sono in trepida attesa: l'annunciata fine del mondo, Evan Peters nei panni di un comico che fa il parrucchiere e la new entry Joan Collins in quelli di sua nonna, la versione adulta di Michael, l'Uomo di Gomma, le Suprema (Sarah Paulson) e le giovani streghe dell'Accademia Miss Robichaux per Ragazze Eccezionali, la famiglia Harmon (si rivedono Dylan McDermott e Taissa Farmiga ma non ancora Connie Britton) e il ritorno della diabolica Constance Langdon interpretata dall'immensa Jessica Lange.