American Horror Story, annunciato il cast della stagione 11: Tornano Zachary Quinto e Billie Lourd

La serie antologica tornerà in tv quest'autunno. Nel cast anche Patti LuPone.

Dopo la conferma, pochi giorni fa, che l'attesa undicesima stagione di American Horror Story andrà in onda quest'autunno, emergono i nomi degli attori e delle attrici che hanno firmato con FX per far parte del cast di questa ancora misteriosa nuova storia dell'orrore. L'elenco include diverse personalità familiari, sia per il pubblico della serie antologica sia per gli estimatori degli altri show di Ryan Murphy.

American Horror Story: Il cast della stagione 11

Una fonte ha riferito a Deadline che la prossima stagione di American Horror Story tornerà a coinvolgere Zachary Quinto (visto nelle prime due stagioni), Billie Lourd (una presenza fissa dalla settima stagione), Isaac Powell (per la prima volta nella serie lo scorso anno) e Patti LuPone (una delle guest star della terza stagione). Faranno invece il loro debutto nel franchise Sandra Bernhard, Joe Mantello e Charlie Carver. Tutti e tre hanno già recitato in una produzione di Murphy: Bernhard ha fatto parte del cast di Pose, Mantello nella miniserie Hollywood e nel film tv The Normal Heart, e Carver in Ratched.

Al momento, nessun dettaglio circa la storia e l'ambientazione della stagione 11 è stato condiviso dai produttori. Tuttavia, stando alle foto dai set che stanno cominciando a circolare, incluse alcune scattate durante le riprese nel quartiere di West Village a Manhattan, il prossimo capitolo potrebbe svolgersi negli anni '70 o '80. Ricordiamo nel frattempo che American Horror Story, in Italia disponibile in streaming su Disney+, è stata già confermata da FX fino alla tredicesima stagione.