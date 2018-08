American Horror Story 8: Le streghe di Coven riunite in foto

In attesa del debutto negli Stati Uniti di Apocalypse, ottava stagione di American Horror Story e il crossover tra Murder House e Coven (prima e terza stagione della serie antologica), il co-ideatore Ryan Murphy ha pubblicato su Twitter una foto che ritrae per la prima volta le protagoniste di quest'ultima di nuovo insieme sul set.

Lo scatto mostra Taissa Farmiga, Sarah Paulson, Gabourey Sidibe, Stevie Nicks, Lily Rabe, Frances Conroy ed Emma Roberts riprendere i ruoli di Zoe, Cordelia, Queenie, Misty, Myrtle e Madison in quella che dovrebbe essere l'Accademia Miss Robichaux per Ragazze Eccezionali. Con loro c'è anche Stevie Nicks, che nei panni di se stessa era stata l'idolo di Misty in un paio di episodi di Coven.

The Coven Returns. What a thrilling night with the legend Stevie Nicks on the set of AHS. pic.twitter.com/wsI1FlfN1W — Ryan Murphy (@MrRPMurphy) 19 agosto 2018

In onda su FX dal 12 settembre, l'ottava stagione sarà ambientata 18 mesi nel futuro, per una storia che avrà inizio con la fine del nostro mondo e l'inizio di un altro. Il crossover coinvolgerà anche gli altri membri storici del cast Jessica Lange, Kathy Bates ed Evan Peters.