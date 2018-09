American Horror Story 8: Il trailer ufficiale di Apocalypse

FX ha diffuso infine il trailer ufficiale di American Horror Story: Apocalypse, ottava stagione dell'acclamata serie antologica di Ryan Murphy, la prima a mettere insieme le storie e i personaggi di quanto raccontato in passato, più precisamente in Murder House (stagione 1) e Coven (stagione 3).

In onda negli Stati Uniti dal 12 settembre, Apocalypse, come suggerisce il titolo, segna la fine del mondo così come lo conosciamo e l'inizio di un'epoca - apparentemente di terrore - nuova. Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Jessica Lange, Connie Britton, Dylan McDermott, Emma Roberts, Taissa Farmiga, Lily Rabe e altri tornano per interpretare personaggi vecchi e nuovi mentre la famiglia di American Horror Story dà il benvenuto alla leggenda di Dynasty Joan Collins, Cody Fern (American Crime Story: L'assassinio di Gianni Versace) e Billy Porter (Pose).