American Horror Story: 1984, il raccapricciante trailer ufficiale della stagione 9

La serie tornerà in onda negli Stati Uniti su FX il 18 settembre.

Accadono sempre cose orribili durante i campeggi estivi, eppure la gente non smette di andarci. Nulla di cui sorprendersi, in realtà. Del resto, nessuno sopravvive per raccontarlo. Così sarà anche a Camp Redwood, l'ambientazione che American Horror Story ha scelto per la sua nona stagione, 1984. In attesa del debutto negli Stati Uniti il 18 settembre, FX ne ha diffuso il raccapricciante trailer ufficiale, che conferma tra le altre cose l'intenzione della serie antologica di Ryan Murphy di abbracciare finalmente il genere slasher, cavalcato furiosamente dai film dell'epoca.

Con Emma Roberts, Cody Fern, Billie Lourd e Gus Kenworthy, 1984 racconta la storia di un gruppo di ragazzi che trova lavoro come consulenti in un campeggio estivo nelle vicinanze. L'idea sembra divertente, fino a quando non si scopre che Mr. Jingles (dal tintinnio delle chiavi che si porta dietro), un pericoloso assassino fuggito dal manicomio nel quale era rinchiuso, sta perpetrando un massacro proprio a Camp Redwood. Il mostro di turno ha il volto di John Carroll Lynch, che già in passato ha terrorizzato il pubblico di AHS con il ruolo di Twisty il Clown.