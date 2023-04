American Horror Story 12: Arriva Kim Kardashian e torna Emma Roberts, svelato anche il tema

News Serie TV

La serie horror antologica, in Italia disponibile in streaming su Disney+, tornerà in tv quest'estate.

American Horror Story ha cominciato a sparare i fuochi d'artificio in vista della sua prossima storia dell'orrore. I profili social della serie horror antologica di FX - di nuovo in onda negli Stati Uniti quest'estate - hanno annunciato che la regina del gossip e star dei reality Kim Kardashian reciterà nella dodicesima stagione insieme con Emma Roberts, per la quinta volta tra i protagonisti dopo l'ultima nella stagione 9. Non è tutto. Sono stati rivelati anche titolo e tema del nuovo ciclo di episodi.

American Horror Story: Il tema della stagione 12

La dodicesima stagione di American Horror Story si basa su Delicate Condition, romanzo di Danielle Valentine in uscita negli Stati Uniti ad agosto. Delicate è anche il titolo della stagione, scritta interamente da Halley Feiffer. Il libro viene descritto come "l'aggiornamento femminista Rosemary's Baby di cui tutti avevamo bisogno" e racconta la storia di una donna convinta che una figura sinistra stia facendo di tutto per assicurarsi che la sua gravidanza non abbia compimento.

"Kim è tra le stelle della tv più grandi e splendenti e siamo entusiasti di darle il benvenuto nella famiglia di AHS", ha dichiarato il co-ideatore di American Horror Story Ryan Murphy in un comunicato. "Emma e io siamo entusiasti di collaborare con questa vera forza della cultura pop. Halley Feiffer ha scritto un ruolo divertente, elegante e in definitiva terrificante soprattutto per Kim, e questa stagione è ambiziosa e diversa da qualsiasi cosa abbiamo mai fatto".

Kardashian e Roberts si aggiungono - stando a quanto rivelato precedentemente da The Hollywood Reporter - a Matt Czuchry, reduce da sei stagioni nella cancellata The Resident. Per la star di Al passo con i Kardashian, più di recente in The Kardashians, non si tratta della prima volta in uno sceneggiato: in passato ha recitato anche in CSI: NY e Drop Dead Diva, mentre nei panni di se stessa è apparsa in How I Met Your Mother, L'uomo di casa, 30 Rock e 2 Broke Girls, così come nel film Ocean's 8.