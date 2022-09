American Horror Story 11: Svelati titolo, ambientazione e cast della nuova stagione

News Serie TV

Nel nuovo ciclo di episodi ritroveremo anche il veterano della serie Denis O'Hare.

Alla fine, il consueto velo di segretezza che circondava la prossima stagione di American Horror Story è caduto. In occasione dell'annuncio della data di debutto negli Stati Uniti, il 19 ottobre con i primi due episodi, FX ha rivelato che l'undicesima stagione della serie horror antologica creata da Ryan Murphy e Brad Falchuk si intitolerà American Horror Story: NYC e, com'è facile intuire, sarà ambientata a New York City. La rete ne ha diffuso anche i poster.

American Horror Story: Il cast della stagione 11

Come era emerso da alcune notizie precedenti, il cast della stagione 11 sarà un mix di vecchie conoscenze e neofiti della serie. Confermate le partecipazioni di Zachary Quinto (visto nelle prime due stagioni), Billie Lourd (una presenza fissa dalla settima stagione), Isaac Powell (per la prima volta nella serie lo scorso anno) e Patti LuPone (una delle guest star della terza stagione), così come quelle di Sandra Bernhard, Joe Mantello e Charlie Carver, tutti e tre reduci da un'altra produzione di Murphy - rispettivamente Pose, The Normal Heart e Ratched.

Scopriamo ora che a questi si aggiungono Leslie Grossman, anche lei nel cast dalla serie dalla settima stagione, e l'immancabile Denis O'Hare, tra i volti di American Horror Story sin dall'esordio nel 2011 e da allora assente solo in quattro delle undici stagioni prodotte.

E la trama?

Rimane per ora un mistero il tema attorno al quale si sviluppano i nuovi 10 episodi. Mentre i loro titoli suggeriscono poco o nulla (Qualcosa sta arrivando, Segnali di fumo, Black out, Cattiva sorte, Il corpo, La sentinella e Isola di fuoco, provando a tradurne qualcuno), ma gli ultimi due - Requiem 1981/1987 - sembrano darci almeno un riferimento temporale, difficili da interpretare sono anche i poster, i quali ritraggono diversi individui con il corpo ricoperto di spuntoni, uno anche con palchi d'acciaio. L'abbigliamento e i dettagli, tuttavia, fanno immaginare un nesso con il BDSM, la vasta gamma di pratiche relazionali e/o erotiche che permettono di condividere fantasie basate sul dolore, il disequilibrio di potere e/o l'umiliazione tra due o più partner.

Ricordiamo che in Italia American Horror Story è disponibile in streaming su Disney+ con le prime 10 stagioni. Al momento il servizio streaming non ha annunciato ancora una data per l'undicesima.

