American Conspiracy: Il caso Octopus: il trailer della docuserie true crime in arrivo su Netflix

Dal 28 febbraio in streaming sulla piattaforma le quattro parti di questa serie documentaria che racconta della misteriosa morte di un giornalista freelance che stava indagando su questioni relative a scandali economici e politici di grande rilevanza e sull'esistenza di una organizzazione segreta che avrebbe tirato le fila del tutto.

Danny Casolaro era un giornalista freelance. Aveva quarantaquattro anni quando, nell'agosto del 1991, venne ritrovato morto nella vasca da bagno di un albergo di Martinsburg, nel West Virginia. Il fatto che avesse più di dieci tagli sui polsi spinse i medici legali a decretare che Casolaro fosse morto per suicidio.

E però, quello di Casolaro fu un caso controverso, perché fin da subito i suoi familiari e i suoi amici presero a dichiarare che non si trattava di un suicidio ma di un omicidio. Omicidio il cui movente sarebbe stato da ricercare nelle indagini che Casolaro stava portando avanti su una misteriosa organizzazione segreta da lui chiamata "Octopus" e che, secondo quanto da lui stesso dichiarato prima di morire, avrebbero portato alla luce una cospirazione segreta che metteva in stretta connessione le accuse di furto di programmi software da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti da parte di un'azienda informatica di nome Inslaw, alcune morti misteriose, la bancarotta della Bank of Credit and Commerce International, il caso Iran-Contra e perfino quella teoria complottista per cui, durante la crisi degli ostaggi dell'ottobre 1980, il rilascio dei cittadini americani sequestrati a Teheran venne ritardato per favorire la vittoria di Ronald Reagan alle elezioni presidenziali che si tennero il mese seguente.

Il 28 febbraio su Netflix debutta una docuserie true crime in quattro parti che si propone di approfondire e cercare di diradare il mistero che circonda, ancora oggi, la morte di Casolaro: si intitola American Conspiracy: Il caso Octopus, e questo che vedete qui di seguito è il suo trailer italiano ufficiale.





Sulla morte di Danny Casolaro gli inquirenti non hanno dubbi: per loro, il giornalista rinvenuto nella vasca da bagno di una camera d'albergo si è suicidato. Ma i familiari e i colleghi del reporter credono che potrebbe essere stato un omicidio. Il movente? L'inchiesta che stava conducendo su un complotto da lui chiamato "Octopus", un'organizzazione segreta legata al furto di software di spionaggio governativo, a una serie di omicidi irrisolti e ad alcuni dei maggiori scandali politici del XX secolo. Anni dopo, il ricercatore Christian Hansen prova a rivelare i segreti della morte di Casolaro, assieme alla storia che gli è costata la vita. Stardust Frames, Duplass Brothers Productions e il regista Zachary Treitz presentano questa docuserie in quattro parti che racconta un mistero che dura da decenni.