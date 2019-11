Amazon Prime Video, le Serie TV in streaming a novembre 2019: Jack Ryan 2 e il finale de L'uomo nell'alto castello

News Serie TV

Tra gli appuntamenti imperdibili, anche la versione doppiata in italiano di Carnival Row.

Jack Ryan ha una nuova, pericolosa missione da portare a termine, solo su Amazon Prime Video! L'action-thriller con John Krasinski basato sul celebre personaggio letterario creato da Tom Clancy torna sul servizio di video in streaming con i nuovi episodi della stagione 2. Questa volta, l'agente della CIA si dirige in Sud America per indagare una spedizione potenzialmente sospetta di armi illegali, scatenando così la furia del governo locale, intenzionato a tenere nascosta una vasta cospirazione. Novembre, per i clienti Prime, è anche il mese del ritorno della colossale L'uomo nell'alto castello. In questi ultimi episodi, la Resistenza diventa una vera e propria ribellione guidata dall'idea di Juliana di un mondo migliore. Nel frattempo, il Maresciallo dell'Impero John Smith è attratto dal portale verso un altro universo costruito dai nazisti. Per chi invece aveva rimandato l'appuntamento con Carnival Row a quest'occasione, la serie fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne ambientata in un immaginario mondo neo-vittoriano dove gli esseri umani mal convivono con creature mitologiche, arriva finalmente la versione doppiata in italiano. Ecco qui di seguito il calendario di tutte le serie tv in arrivo nelle prossime settimane:

PRIME VISIONI

1/11 - Tom Clancy's Jack Ryan, Stagione 2

15/11 - L'uomo nell'alto castello, Stagione 4

22/11 - Carnival Row, Stagione 1

25/11 - Scatola Nera, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/11 - The Good Fight, Stagione 1

7/11 - Rocco Schiavone, Stagione 3

ANIME

1/11 - The Promised Neverland, Stagione 1

15/11 - L'attacco dei giganti, Stagione 3B

PROSEGUONO

- The Purge, Stagione 2 (ogni venerdì)