Amazon Prime Video, le Serie TV in streaming a dicembre 2019: Il ritorno della Signora Maisel e Swamp Thing

Tra le novità in arrivo sul servizio di video in streaming anche la stagione 4 di The Expanse.

Quali sono le novità che Amazon Prime Video ha in serbo per gli appassionati di serie tv a dicembre? L'appuntamento sicuramente più atteso è quello con La fantastica signora Maisel. Il pluripremiato dramedy di Amy Sherman-Palladino torna con la terza stagione e una Midge sempre più proiettata verso la carriera di comica affermata. Per lei e Susie arriva il momento di provare l'esperienza di un vero tour. Ovviamente non tutto fila liscio, ci sono importanti lezioni da imparare lungo la strada e, inevitabilmente, la lontananza complica ulteriormente il rapporto tra Midge e Joel, con risvolti sorprendenti. Una delle migliori produzioni DC in assoluto, nonostante la sfortuna che ne ha causato la veloce conclusione, Swamp Thing è la seconda serie DC Universe disponibile in esclusiva su Prime Video dopo Doom Patrol. La storia questa volta ruota attorno a Abby Arcane, giovane dottoressa del CDC alle prese con un'emergenza epidemica in una piccola città della Louisiana. Quando una misteriosa creatura emerge dalla palude, Abby si trova a fronteggiare gli incubi di un mondo soprannaturale in cui nessuno può sentirsi al sicuro. Segnaliamo inoltre l'arrivo della quarta stagione di The Expanse, la prima prodotta esclusivamente per Amazon. In questi nuovi episodi l'equipaggio della Rocinante è in missione per la scoperta di nuovi mondi e civiltà oltre l'Anello. Ilus è uno di questi e la sua colonizzazione inasprisce gli attriti tra la Terra e i suoi nemici - Marte e la Fascia Principale degli asteroidi. Ciascuno di loro ignora però i gravi pericoli che nasconde. Ecco qui di seguito il calendario di tutte le serie tv in arrivo nelle prossime settimane:

PRIME VISIONI

2/12 - Swamp Thing, Stagione 1

6/12 - La fantastica signora Maisel, Stagione 3

13/12 - The Expanse, Stagione 4

ALTRE SERIE

1/12 - The Originals, Stagione 5

1/12 - This Is Us, Stagione 3

10/12 - Into the Badlands, Stagione 3B

25/12 - I Medici, Stagione 3

PROSEGUONO

- The Purge, Stagione 2 (ogni venerdì)