Amazon Prime Video: Il finale di Transparent e l'animata Undone tra le Serie TV in streaming a settembre 2019

Tra le novità in arrivo anche la seconda stagione di Future Man.

Dopo una corsa straordinaria e solo negli ultimi mesi travagliata, a settembre si concludono su Amazon Prime Video le storie di una delle serie tv più premiate degli ultimi anni: Transparent. Nata dalle esperienze personali di Jill Soloway, la serie vincitrice di otto Emmy e due Golden Globe fa a meno del suo protagonista, il licenziato Jeffrey Tambor, in questo atto finale - un film musicale che, partendo dalla morte improvvisa di Maura, propone un "viaggio esilarante e malinconico, sfacciato e audace" sulla perdita, il dolore e la transizione, il tutto ispirato dai grandi musical che hanno plasmato la nostra cultura. Un altro appuntamento imperdibile è quello con Undone, serie animata rivoluzionaria ed eclettica incentrata sul complesso viaggio di una giovane donna per comprendere il suo passato e risolvere il mistero della morte di suo padre. Quest'ultimo è interpretato da Bob Odenkirk, attore noto al grande pubblico per il suo ruolo in Breaking Bad e Better Call Saul. Undone è inoltre una creazione di Raphael Bob-Waksberg, autore apprezzatissimo per il suo lavoro in BoJack Horseman. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità, segnaliamo anche l'appuntamento con Made in Italy, serie di 8 episodi con Margherita Buy e Greta Ferro che racconta la nascita del sistema moda italiano, un'eccellenza che negli anni '70 ha saputo competere con l'affermata concorrenza internazionale, raggiungendo traguardi inimmaginabili.

PRIME VISIONI

13/9 - Future Man, Stagione 2

13/9 - Undone, Stagione 1

23/9 - Made in Italy, Stagione 1

27/9 - Transparent, Transparent Musicale Finale

DOCUSERIE

13/9 - El Corazón de Sergio Ramos

PROSEGUONO

- Preacher, Stagione 4 (ogni lunedì)

- The Terror, Stagione 2 (ogni venerdì)

IN SCADENZA

3/9 - American Crime, Stagioni 1-3