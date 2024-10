Amazon e l'ideatore di Vikings racconteranno gli ultimi giorni di Pompei in una miniserie

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo anche il regista e produttore de Il gladiatore Ridley Scott.

Amazon MGM Studios, l'ideatore di Viking e I Tudors Michael Hirst e il candidato all'Oscar Ridley Scott (Il gladiatore) stanno collaborando allo sviluppo di una miniserie basata su A Day of Fire: A Novel of Pompeii, il romanzo in cui sei autori di successo - Kate Quinn, Stephanie Dray, Ben Kane, Eliza Knight, Sophie Perinot e Vicky Alvear - immaginano le vite di coloro che si trovavano nell'antica Pompei nei giorni della fatidica eruzione del Vesuvio.

A Day of Fire: I primi dettagli della miniserie

Michael Hirst scriverà la sceneggiatura con Horatio Hirst ed entrambi affiancheranno Scott alla produzione esecutiva. Il team di produzione include inoltre David W. Zucker, che per Amazon ha già prodotto L'uomo nell'alto castello, Clayton Krueger e Sharon Hughff. Il libro racconta una serie di storie sovrapposte di persone che vivevano a Pompei e di come erano le loro vite prima che il fuoco piovesse dal cielo.

Ci sono ad esempio un giovane che perde la sua innocenza nelle rigogliose strade di Pompei, un'ereditiera che teme il giorno delle sue nozze, un ex legionario che mette in gioco tutto il suo futuro in un incontro di gladiatori destinato a non finire mai, un senatore storpio che è pronto a morire finché un uomo a cavallo non viene in suo soccorso, una giovane madre che affronta una scelta impossibile per il suo bambino non ancora nato e una prostituta in cerca di redenzione mentre la città viene sepolta. Patrizi e schiavi, guerrieri e politici, cattivi ed eroi le cui vite si incrociano durante la fine infuocata di Pompei. "Chi riuscirà a fuggire e chi sarà sepolto per l'eternità?", recita la trama.