Amanda Knox racconterà la sua storia in una miniserie Hulu

Al progetto, oltre alla stessa Knox, lavorano come produttori esecutivi il premio Emmy Warren Littlefield, Monica Lewinsky e KJ Steinberg.

L'omicidio di Meredith Kercher, la ragazza inglese uccisa a Perugia il 1°novembre 2007, dal punto di vista di quella che è stata a lungo la principale sospettata. Amanda Knox è pronta a raccontare la sua versione dei fatti in una miniserie scripted a cui il servizio di video in streaming statunitense Hulu starebbe per dare il via libera, come anticipato da Deadline.

L'omicidio di Meredith Kercher: Un caso di cronaca che ha lasciato il segno

La storia è nota. Il 1°novembre 2007 la studentessa inglese Meredith Kercher viene uccisa a Perugia nella casa che condivide con l'americana Amanda Knox. Per l'omicidio Amanda Knox e il suo fidanzato dell'epoca Raffaele Sollecito attraversano un doppio processo. Prima condannati, poi assolti in appello, e poi nuovamente condannati dalla Corte d'assise d'appello di Firenze, vengono definitivamente assolti dall'accusa di omicidio il 27 marzo 2015 quando la Cassazione accoglie la richiesta di annullamento della sentenza pronunciata in secondo grado. Rudy Guede, l'unico condannato per la vicenda in concorso con ignoti, ha scontato la sua pena ed è uscito dal carcere dopo 14 anni a novembre del 2021.

Amanda Knox: I primi dettagli della miniserie di Hulu

Knox in persona è coinvolta come produttrice esecutiva nella nuova miniserie insieme al premio Emmy Warren Littlefield (Fargo, The Handmaid's Tale) e a Monica Lewinsky. Il progetto, ancora senza titolo e senza un'attrice protagonista, è scritto e prodotto da KJ Steinberg, già produttrice di This Is Us e creatrice di Mistresses. Stando alle prime notizie, racconterà di come "Knox sia stata ingiustamente condannata per l'omicidio della sua coinquilina Meredith Kercher e sulla sua odissea durata 16 anni per liberarsi".

Monica Lewinsky, che aveva dato il suo contributo come produttrice esecutiva anche della miniserie Impeachment: American Crime Story, ospite del talk show Today ha parlato di questo nuovo progetto già lo scorso novembre dicendo: "Sono la produttrice esecutiva di una miniserie su un'altra giovane donna che ha visto la sua vita rovinata e fatta a pezzi a livello globale, ma che in qualche modo è riuscita a sopravvivere. Penso che sarà davvero potente".

Amanda Knox tra libri, serie tv e podcast

Non è la prima volta, naturalmente, che Amanda Knox decide di raccontare la sua versione della storia. La ragazza americana ha scritto un libro di memorie nel 2013 intitolato Waiting to Be Heard ed è apparsa anche nel documentario Netflix del 2016 intitolato proprio Amanda Knox (da cui è tratta la foto che vedete in alto). Negli Stati Uniti, su Lifetime, è andato in onda anche un film tv intitolato Amanda Knox: Murder on Trial in Italy. Negli ultimi anni, Knox ha presentato anche The Scarlet Letter Reports su Facebook Watch e il podcast The Truth About True Crime.