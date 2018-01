Altered Carbon: Il trailer ufficiale della visionaria serie Netflix

In attesa dell'ormai prossimo 2 febbraio, Netflix torna a stuzzicare l'interesse degli appassionati di serie tv con un nuovo trailer del visionario drama di fantascienza Altered Carbon, adattamento del famoso romanzo noir cyberpunk di Richard K. Morgan.

Con un Joel Kinnaman in panni diversi da quelli che siamo soliti vedergli indossare, Altered Carbon racconta un'intrigante storia di omicidio, amore, sesso e tradimento ambientata 300 anni nel futuro, in una società trasformata dalle nuove tecnologie, dove la coscienza è digitalizzata, i corpi umani sono intercambiabili e la morte non è più permanente. Takeshi Kovacs (Kinnaman) è l'unico sopravvissuto di un'élite di guerrieri interstellari sconfitta durante un'insurrezione contro il nuovo ordine mondiale. La sua mente è rimasta "congelata" per secoli, fino a quando il ricchissimo e incredibilmente longevo Laurens Bancroft (James Purefoy) non gli offre la possibilità di tornare in vita. In cambio, Kovacs dovrà risolvere il mistero legato a un omicidio... il suo.