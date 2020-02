Altered Carbon, il trailer ufficiale della stagione 2: Conosciamo meglio il "nuovo" Takeshi Kovacs

News Serie TV

La serie di fantascienza tornerà in streaming su Netflix il 27 febbraio.

Netflix offre uno sguardo più approfondito al Takeshi Kovacs interpretato da Anthony Mackie nel trailer ufficiale della seconda stagione di Altered Carbon, attesa per il 27 febbraio. La clip rivela anche alcuni dettagli in più della prossima missione del mercenario, nonché dei pericoli che incontrerà lungo la strada.





Ambientati 30 anni dopo il finale del ciclo precedente, che ha visto il Kovacs di Joel Kinnaman riconsegnare la custodia e iniziare la ricerca del suo amore perduto, questi nuovi episodi della serie di fantascienza vedono il "nuovo" Kovacs - un modello esclusivo di Khumalo Bioware per impiego militare - fare ritorno sul suo pianeta natale, Harlan's World, per indagare su una serie di omicidi, scoprendo ben presto che la soluzione del caso e la ricerca di Quell (Renée Elise Goldsberry) sono in realtà la stessa missione. Come rivela la clip, il protagonista non tarda a trovarla, sebbene Tanaseda (James Saito) abbia un avvertimento da fargli sugli amori che a volte si trasformano in polvere. Ma questo potrebbe essere l'ultimo dei suoi problemi.