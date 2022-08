Ally McBeal: ABC lavora a un revival sequel, Calista Flockhart potrebbe tornare

News Serie TV

A vent'anni dalla sua conclusione, il legal dramedy cult creato da David E. Kelley potrebbe tornare in tv con una nuova protagonista.

Nell'era dei reboot/revival/qualsiasi cosa purché richiami attenzione in mancanza di nuove idee, torna a circolare una voce su un presunto revival sequel di Ally McBeal, il legal dramedy con Calista Flockhart nei panni dell'avvocatessa pasticciona del titolo. Deadline fa sapere che sarebbe in sviluppo presso la rete americana ABC una nuova serie che darebbe un seguito al cult creato da David E. Kelley concentrandosi, però, su una nuova protagonista.

Un revival di AllyMcBeal: Cosa sappiamo

La nuova serie, scritta e prodotta a livello esecutivo dalla storica sceneggiatrice di Grey's Anatomy (ora anche creatrice della serie di Hulu Mike) Karin Gist, pare si concentri su una giovane avvocatessa nera che, appena terminati gli studi in legge, inizia a lavorare nello studio legale dove si svolgevano le vicende di Ally e dei suoi colleghi. La protagonista potrebbe essere, sempre secondo Deadline, la figlia della coinquilina di Ally Renée Raddick (interpretata nella serie originale da Lisa Nicole Carson). Calista Flockhart potrebbe indossare nuovamente i panni di Ally McBeal 20 anni dopo e quindi apparire in qualche episodio, oltre a produrre a livello esecutivo la serie. Sembra che una decisione al riguardo, tuttavia, sarà presa soltanto quando sarà pronta la sceneggiatura.

Ally McBeal: Gli sforzi per riportarla in tv e la benedizione di David E. Kelley

Ally McBeal è andata in onda per cinque stagioni su FOX, dal 1997 al 2002 diventando immediatamente un fenomeno della cultura pop (il suo stile leggero ma che non evitava tematiche importanti ha influenzato pesantemente diverse serie tv che sono venute dopo, per ultima la recente She-Hulk: Attorney al Law). La serie ruotava attorno all'avvocatessa Ally (Flockart) che lavorava in uno studio legale di Boston insieme al suo ex amante e alla moglie di lui e, intanto, cercava di cavarsela tra imprevisti lavorativi e drammi sentimentali. Molto apprezzata dalla critica, AllyMcBeal ha vinto due Golden Globe per la migliore serie musical o comedy nel 1997 e 1998 e l'Emmy come miglior comedy nel 1999. Si era parlato di un revival, una miniserie, già a marzo dello scorso anno e non era certo la prima volta, visto che i dirigenti di 20th Television negli ultimi anni avrebbero più volte cercato un'idea per riportare in vita la serie.

Questo nuovo progetto, secondo Deadline, avrebbe già incassato la benedizione del creatore David E. Kelley. Pur non essendo coinvolto direttamente, Kelley avrebbe approvato la visione di Karin Gist, una donna nera secondo lui perfettamente adatta a portare sullo schermo le vicissitudini di una nuova giovane protagonista nera. Al momento i rappresentanti di ABC e di 20th Television non hanno voluto commentare le indiscrezioni. Non ci resta che attendere per saperne di più.