All's Fair: Halle Berry e Glenn Close nel nuovo legal drama di Ryan Murphy

Le due star di Hollywood raggiungono la protagonista Kim Kardashian.

La capacità di Ryan Murphy di persuadere le più grandi star di Hollywood a lavorare con lui non ha eguali in tv. Le ultime ad aver firmato per un ruolo nel suo prossimo legal drama per Hulu (presumibilmente Disney+ in Italia), ora intitolato All's Fair, sono Halle Berry e Glenn Close, la prima premiata con l'Oscar per Monster's Ball - L'ombra della vita e la seconda con due Emmy per Damages, le quali raggiungono la precedentemente annunciata Kim Kardashian, reduce dall'altra serie di Murphy American Horror Story.

All's Fair: Cosa sappiamo della nuova serie tv

Scritta con l'ideatore di Brothers & Sisters Jon Robin Baitz, con il quale Murphy ha lavorando anche alla seconda stagione di Feud, e Joe Baken, già tra gli sceneggiatori di American Horror Stories, All's Fair è descritto come "un procedurale maturo, esclusivo, patinato e sexy". Kardashian interpreterà l'avvocata divorzista di maggior successo di Los Angeles, proprietaria di uno studio legale tutto al femminile.

I dettagli dei personaggi affidati a Berry e Close non sono immediatamente disponibili. Per Murphy, anche regista e produttore esecutivo della serie, si tratta della prima collaborazione con le due attrici, viste l'ultima volta in tv rispettivamente nel 2015, nel drama sci-fi di CBS Extant, e, sebbene non con un ruolo regolare, solo poche settimane fa nel drama di Apple TV+ ambientato nel mondo della moda The New Look. Il team di produzione di All's Fair include anche Kris Jenner, madre della Kardashian.