Alien: Terminate le riprese della serie prequel che ha finalmente un titolo

News Serie TV

Lo showrunner Noah Hawley e il capo di FX John Langraf hanno condiviso qualche aggiornamento sull'attesa serie prequel dell'omonima saga horror sci-fi creata da Ridley Scott.

Ci sono aggiornamenti sulla serie prequel di Alien, l'iconico franchise di fantascienza creato da Ridley Scott e composto attualmente da otto film. Il capo della rete FX John Langraf e lo showrunner della serie Noah Hawley, mentre commentavano con Variety le nomination agli Emmy ricevute per Fargo e per gli altri show della rete via cavo, hanno fatto sapere che le riprese sono da poco terminate e che il team di produzione è ora impegnato sull'ottimizzazione degli effetti visivi. Finalmente, inoltre, è stato svelato il titolo del progetto, rimasto a lungo segreto: si intitola Alien: Earth.

Alien: Earth, la trama e il cast della serie tv

Come preannuncia proprio il titolo, Alien: Earth sarà la prima storia del franchise ambientata sulla Terra. Si svolge prima delle vicende che hanno coinvolto Ellen Ripley, il personaggio reso iconico da Sigourney Weaver e, stando ai pochissimi dettagli al momento disponibili, la serie racconterà una storia ambientata circa 70 anni nel futuro.

La produzione è andata avanti per oltre un anno in Thailandia, rallentata anche dagli scioperi di attori e sceneggiatori. Il cast è guidato dalla protagonista Sydney Chandler nel ruolo di Wendy (un meta-umano che ha il cervello e la coscienza di un bambino ma il corpo di un adulto) affiancata da David Rysdahl (Fargo), Timothy Olyphant (Justified), Alex Lawther (The End of the F*cking World), Samuel Blenkin (Black Mirror), Essie Davis (Miss Fisher), Adarsh Gourav (La tigre bianca) e Kit Young (Tenebre e ossa) e altri.

Le nuove dichiarazioni di Noah Hawley e del capo di FX

Noah Hawley ha svelato qualche anticipazione sullo show dicendo: "È uno show molto grande. È bello avere un po' di tempo per farlo. Il primo anno di qualsiasi cosa, vuoi sentire di non essere contro un muro in termini di tempo. Ho visto quattro delle otto ore di director cut e mi sono impegnato nel processo di capire, cinematograficamente, cosa vuole essere. È una delle mie parti preferite nel realizzare uno show".

Landgraf ha fatto sapere che FX sta già pensando al futuro della serie. "Siamo piuttosto ottimisti su Alien: Earth e abbiamo detto a Noah che, supponendo che - come speriamo - Alien: Earth sia una serie destinata a tornare con una seconda stagione, vogliamo che si concentri sulla scrittura di almeno due stagioni prima di tornare a una possibile sesta stagione di Fargo", ha detto il dirigente.