Alien: Sydney Chandler sarà la protagonista della serie ambientata nel mondo del celebre franchise sci-fi

News Serie TV

Al timone del progetto c'è Noah Hawley, apprezzato ideatore di serie come Fargo e Legion.

La serie di FX basata su Alien, uno dei franchise di fantascienza più amati di sempre, ha trovato la sua protagonista. Si tratta di Sydney Chandler, attrice che ha già lavorato con la rete nella serie Pistol e che abbiamo visto recentemente nel cast del film Don't Worry Darling di Olivia Wilde (per chi non lo sapesse, è anche la figlia dell'attore Kyle Chandler). Vi ricordiamo che al timone del progetto, la cui produzione dovrebbe iniziare nei prossimi mesi, c'è Noah Hawley, già apprezzato ideatore di serie come Fargo e Legion.

Alien: Cosa sappiamo sulla serie tv

Al momento sono ancora pochi i dettagli disponibili sulla serie ambientata nel mondo del celebre franchise sci-fi. Hawley l'ha descritta come un mix tra "l'horror indimenticabile del primo film e l'azione del secondo". Sappiamo inoltre che sarà ambientata sulla Terra - per la prima volta nella saga - 70 anni in avanti dai giorni nostri e sarà collegata con il film del 1978 e con il sequel del 1986. Pur essendo "molto radicata" nell'universo cinematografico dei film, non sarà un reboot e non si soffermerà sulla storia di Ellen Ripley, il personaggio reso iconico da Sigourney Weaver.

Il CEO di FX John Landgraf ha definito la serie "una coraggiosa e originale reinvenzione del franchise". "Ambientarla sulla Terra è davvero interessante. Dobbiamo pensare al futuro del pianeta in termini di ambiente, governance, tecnologia e creare e progettare una versione del pianeta nel futuro... Noah vuole farlo in modo distintivo e originale", ha dichiarato Landgraf ai giornalisti in una precedente occasione.

Sydney Chandler, che vedremo prossimamente anche nella serie Sugar di Apple TV+ con Colin Farrell, interpreterà un ruolo centrale ed è il primo membro del cast ad essere annunciato. Tuttavia non sono stati diffusi i dettagli del suo personaggio. Per saperne di più, dovremo pazientare.

Foto: Rhys Frampton