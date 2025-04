Alien: Pianeta Terra, una minaccia terrificante incombe nel nuovo teaser trailer

News Serie TV

In attesa dell'annuncio della data di uscita, Disney+ mostra un nuovo teaser trailer della serie Alien: Pianeta Terra.

Non sappiamo ancora quando Alien: Pianeta Terra sarà disponibile su Disney+ (indicativamente a un certo punto la prossima estate), ma possiamo già farci venire la pelle d'oca osservando il nuovo teaser trailer rilasciato dal servizio streaming. Creata da Noah Hawley, lo stesso di Fargo e Legion, la serie si basa sul celebre franchise horror fantascientifico Alien ed è il prequel dell'omonimo film suo capostipite.

Teaser Trailer: Un Teaser Trailer Italiano della Serie Disney+ - HD

La trama e il cast di Alien: Pianeta Terra

Ambientata due anni prima degli eventi di Alien, nel 2120, la serie racconta una storia che inizia con lo schianto sulla Terra di una misteriosa nave spaziale. Una giovane donna, Wendy (interpretata da Sydney Chandler), e un improvvisato gruppo di soldati fanno una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia del pianeta. Mentre i membri della squadra di soccorso cercano i sopravvissuti tra i rottami, incontrano misteriose forme di vita predatorie, molto più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Alla luce di questa nuova minaccia, l'equipaggio di ricercatori deve lottare per la sopravvivenza e ciò che decideranno di fare con questa scoperta potrebbe cambiare il pianeta per come lo conoscono.

Il resto del cast include Timothy Olyphant (Justified) nei panni di Kirsh, il mentore e formatore sintetico di Wendy, oltre a Alex Lawther (The End of the F*cking World), Essie Davis (Miss Fisher), Samuel Blenkin (Black Mirror), Babou Ceesay (Into the Badlands), David Rysdahl (Fargo), Adrian Edmondson (Il problema dei 3 corpi), Adarsh Gourav (La tigre bianca), Jonathan Ajayi (Vigil - Indagine a bordo), Erana James (The Wilds), Lily Newmark (Un gentiluomo a Mosca), Diêm Camille (Alex Rider) e Moe Bar-El (Teheran).