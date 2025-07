Alien: Pianeta Terra, terrificanti ibridi sono sulla Terra nel nuovo trailer della serie in arrivo su Disney+

News Serie TV

Debutterà il 13 agosto in streaming su Disney+ la nuova serie ambientata nell'universo sci-fi creato da Ridley Scott: un nuovo trailer ufficiale di Alien: Pianeta Terra anticipa uno scontro senza precedenti con forme di vita ibride.

Il celebre universo fantascientifico ideato da Ridley Scott si espande in una nuova e inquietante direzione con Alien: Pianeta Terra, la serie FX che debutterà in esclusiva su Disney+ il 13 agosto. Noah Hawley, ideatore di Fargo, firma la sceneggiatura e trasporta l'orrore alieno dallo spazio profondo alla Terra del futuro. La serie si colloca infatti prima degli eventi del film originale del 1979, fungendo da prequel all'intera mitologia di Alien. Il nuovo trailer anticipa un'atmosfera cupa e claustrofobica, in cui una squadra di soldati d’élite è costretta a confrontarsi con ibridi terrificanti e nuove forme di vita predatrici, tra cui il ritorno dello xenomorfo, la creatura iconica nata dall'immaginario visivo di H.R. Giger.



Nuovo Trailer ITA: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano della Serie Disney+ - HD

La trama di Alien: Pianeta Terra

Ambientata nel 2120, Alien: Pianeta Terra è il primo capitolo del franchise a svolgersi interamente sul nostro pianeta. In questo futuro distopico, la Terra è governata da cinque megacorporazioni: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In una società ipertecnologica e rigidamente controllata, umani, cyborg e sintetici vivono in un equilibrio precario. L'equilibrio si rompe quando la USCSS Maginot, una nave di ricerca della Weyland-Yutani, precipita su Prodigy City, risvegliando un'antica minaccia biologica.

Al centro della storia troviamo Wendy (interpretata da Sydney Chandler), il primo ibrido con coscienza umana creato dalla Prodigy Corporation: un essere a metà tra intelligenza artificiale e biologica. "Se non sono umana, allora cosa sono?", si chiede Wendy nel trailer, introducendo i temi esistenziali e identitari che attraversano la serie. Ma l'introspezione lascia presto spazio all'orrore: insieme a una squadra di soldati, Wendy dovrà sopravvivere a una caccia mortale da parte di creature aliene sconosciute, con lo xenomorfo che emerge come il predatore definitivo.

Il cast e il team di produzione

La serie, composta da 8 episodi, coinvolge lo stesso Ridley Scott come produttore esecutivo. Il cast comprende Timothy Olyphant nel ruolo di Kirsh, Alex Lawther nel ruolo di Hermit, Samuel Blenkin in quello di Boy Kavalier, Babou Ceesay come Morrow, Adrian Edmondson nel ruolo di Atom Eins, David Rysdahl nella parte di di Arthur Sylvia, Essie Davis nel ruolo di Dame Sylvia, Lily Newmark come Nibs, Erana James nel ruolo di Curly, Adarsh Gourav come Slightly, Jonathan Ajayi che sarà Smee, Kit Young nel ruolo di Tootles, Diêm Camille come Siberian, Moe Bar-El nel ruolo di Rashidi e Sandra Yi Sencindiver nella parte di Yutani.