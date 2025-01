Alien: Pianeta Terra, la serie prequel di Alien si mostra in un nuovo inquietante teaser trailer

News Serie TV

Il drama di fantascienza arriverà in streaming su Disney+ la prossima estate.

Hulu ci permette di dare uno sguardo a Alien: Pianeta Terra, la nuova serie che espanderà l'universo del leggendario franchise di fantascienza creato da Ridley Scott. Il servizio di video in streaming ha diffuso un nuovo teaser del drama atteso in streaming, in Italia, su Disney+ la prossima estate (una data d'uscita esatta non è stata ancora annunciata). Nel video, che potete vedere qui sotto, la telecamera segue uno xenomorfo che si aggira nei corridoi e nei condotti d'aria della nave Weyland-Yutani, la USCSS Maginot, che si precipita pericolosamente verso la Terra.

Alien: Pianeta Terra, la trama della serie tv

Annunciata nel dicembre 2020 durante l'Investor Day di Disney, la serie è frutto della collaborazione tra Noah Hawley (già noto per Fargo e Legion) e Ridley Scott. Il progetto ha suscitato subito grande interesse, pubblicizzato come "la prima storia di Alien ambientata sulla Terra", come lascia intuire il titolo. Ambientata settant'anni nel futuro e circa trent'anni prima degli eventi del film originale, Alien: Pianeta Terra esplorerà il lato oscuro della Weyland-Yutani Corporation e la corsa delle aziende per sviluppare nuovi androidi. Sebbene Hawley abbia chiarito che Ellen Ripley, la leggendaria eroina della saga interpretata da Sigourney Weaver, non sarà parte della serie, i temi di paura, sopravvivenza e tecnologia avanzata continueranno ad essere centrali.

La storia ruota attorno a un incidente catastrofico che segna l'inizio di un'era pericolosa per l'umanità. Una nave spaziale misteriosa si schianta sulla Terra, e una giovane donna, Wendy (interpretata da Sydney Chandler), insieme a un gruppo di soldati improvvisati, fa una scoperta fatale: l'incontro con forme di vita predatrici, più terrificanti di quanto avrebbero mai potuto immaginare. Mentre l'equipaggio cerca di sopravvivere e di comprendere cosa fare con la pericolosa scoperta, la Terra potrebbe essere destinata a cambiare per sempre.

Il cast

A fianco di Sydney Chandler nel ruolo di Wendy, un ibrido metahumano con il corpo di un adulto ma la coscienza di una bambina, ci sarà un cast di attori di talento, tra cui Timothy Olyphant (Justified) nel ruolo di Kirsh, il mentore di Wendy. Altri interpreti sono Sandra Yi Sencindiver, David Rysdahl (Fargo), Alex Lawther (The End of the F*cking World), Samuel Blenkin (Black Mirror), Essie Davis (Miss Fisher), Adarsh Gourav (La tigre bianca) e Kit Young (Tenebre e ossa) e altri.