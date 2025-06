Alien: Pianeta Terra, il trailer ufficiale della serie sci-fi in arrivo su Disney+

News Serie TV

Arriverà il 13 agosto in streaming su Disney+ la nuova serie che espanderà l'universo del franchise di fantascienza creato da Ridley Scott: ecco il trailer ufficiale di Alien: Pianeta Terra.

Il pericolo è già tra noi: proprio qui, sulla terra. Debutterà il 13 agosto in streaming su Disney+ Alien: Pianeta Terra, la serie TV firmata FX basata sul celebre franchise horror fantascientifico Alien e prequel dell'omonimo film suo capostipite. Nell'attesa, è stato diffuso il trailer ufficiale della serie che ci proietta in un futuro distopico dove tecnologia e terrore vanno a braccetto.

La trama di Alien: Pianeta Terra

Ambientata nel 2120, Alien: Pianeta Terra è la prima storia del franchise ad avere luogo sulla Terra, anziché nello spazio profondo. In questo futuro non troppo lontano, il pianeta è sotto il controllo di cinque megacorporazioni: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic e Threshold. In questa "Era Corporativa", umani, cyborg e sintetici convivono in un fragile equilibrio tecnologico e sociale. Ma l’equilibrio è destinato a spezzarsi.

Protagonista della serie è Wendy, interpretata da Sydney Chandler, il primo prototipo di ibrido creato dalla Prodigy Corporation: un essere con coscienza umana e corpo robotico, simbolo di un nuovo stadio evolutivo. Ma quando la nave spaziale USCSS Maginot, di proprietà della Weyland-Yutani, si schianta su Prodigy City, un incubo si risveglia. Wendy e un'improvvisata squadra di soldati dovranno confrontarsi con forme di vita misteriose e letali, più pericolose di qualsiasi minaccia conosciuta. Nel trailer vediamo scorci del mondo ultratecnologico e corporativo del 2120, ma anche i primi terrificanti incontri con entità aliene ispirate all'iconico xenomorfo ideato da H.R. Giger.

Il cast e il team di produzione

La serie, composta da 8 episodi, è creata e diretta da Noah Hawley, già conosciuto per Fargo e Legion, con lo stesso Ridley Scott coinvolto come produttore esecutivo. Il cast comprende Timothy Olyphant nel ruolo di Kirsh, Alex Lawther nel ruolo di Hermit, Samuel Blenkin in quello di Boy Kavalier, Babou Ceesay come Morrow, Adrian Edmondson nel ruolo di Atom Eins, David Rysdahl nella parte di di Arthur Sylvia, Essie Davis nel ruolo di Dame Sylvia, Lily Newmark come Nibs, Erana James nel ruolo di Curly, Adarsh Gourav come Slightly, Jonathan Ajayi che sarà Smee, Kit Young nel ruolo di Tootles, Diêm Camille come Siberian, Moe Bar-El nel ruolo di Rashidi e Sandra Yi Sencindiver nella parte di Yutani.